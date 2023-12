“Jamás debería permitirse”: La crítica de Iván Zamorano a Colo Colo por cómo trataron caso Jordhy Thompson

Jordhy Thompson fue formalizado por femicidio frustrado y estuvo más de una semana en la cárcel Santiago 1, esto luego de un largo historial de agresiones a su ex pareja, que no pararon y se convirtieron en una de las polémicas más controversiales del fútbol chileno y en particular de Colo Colo.

Mientras Thompson espera revertir su situación judicial e irse a jugar al fútbol ruso en el equipo Orenburg FC, el escándalo no se olvida, principalmente porque hay muchos que aún critican la forma en que El Cacique trató el problema del jugador, entre ellos, Iván Zamorano.

Mensaje de Zamorano a Colo Colo

Iván Zamorano llegó a la Gala Crack Easy del fútbol chileno, donde no se quedó callado cuando le preguntaron sobre el tema de Jordhy Thompson, momento que aprovechó para repasar a Colo Colo.

“Es muy difícil porque a veces la labor de un club no solamente tiene que ver con un tema formativo futbolísticamente. Hay un tema de formación personal y creo que ahí en ese instante, en ese momento, hay chicos que necesitan ayuda”, dijo el ex capitán de la Roja, según consignó La Hora.

“A lo mejor Colo Colo tardó un poquito en ese proceso respecto a Thompson, esas situaciones deberían trabajarse antes, muy silenciosamente. Cosas como las que ocurrieron, jamás deberían permitirse”, aseguró Zamorano.

“Ojalá que los jugadores nuevos que salgan Colo Colo, no solamente salgan grandes jugadores, sino que también grandes seres humanos que eso es mucho más importante, cerró.