Jugadores de Colo-Colo se quedaron debajo del avión hacia Iquique y Falcón estalla: “Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente”

Un espectáculo de aquellos fue el que dio Colo-Colo durante esta jornada en el Aeropuerto de Santiago, donde parte del staff y cinco jugadores quedaron abajo del avión, para el viaje hacia Iquique. Esto debido a que el miércoles enfrenta a Magallanes por la final de la Copa Chile.

Uno de los que se quedó abajo fue Maximiliano Falcón, quien iría al norte a pesar de estar suspendido, ya que la idea es que el plantel estuviera completo, en caso de que salieran campeones.

“Hace una semana preguntamos por los vuelos, si los suspendidos y lesionados podíamos acompañar al equipo, nos dijeron que estaba todo bien, los pasajes comprados y las habitaciones del hotel”, dijo el “Peluca” en conversación con Radio Cooperativa.

¡Llegamos a Iquique! ⚪️⚫️



El Cacique ya se encuentra en el norte del país para disputar la final de la Copa Chile 2023 🏆🇨🇱#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/4LiOhrP8Dk — Colo-Colo (@ColoColo) December 12, 2023

Cuando en el aeropuerto comenzaron a quedar atrás, les dijeron que tenían que esperar y luego les informaron que debían tomar un vuelo a las 4.00 horas AM. “Yo dije ‘me voy para la casa’, porque es una falta de respeto y un tema de organización del club, no puede ser que pase esto. Porque no solo quedamos jugadores, sino que también algunos del staff. Somos el club más grande de Chile y esto no puede pasar. Le dije a mis compañeros que yo no viajo y ellos estaban en la misma línea”.

“Si a mí me dicen que tenemos los pasajes comprados por qué no vamos a estar, uno piensa qué tan importantes somos para el club. Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, siguió el defensor.