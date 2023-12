Las razones que tienen en duda la continuidad de Quinteros en Colo Colo

Tras ganar el miércoles la Copa Chile, Colo Colo volvió ayer desde Iquique a Santiago. En las próximas horas se esperan definiciones por parte de Blanco y Negro, empezando por la más importante: la continuidad o la salida de Gustavo Quinteros.

Para este viernes se anunciaba una conversación entre la concesionaria y el entrenador, donde debería comenzar a aclararse el futuro de este último. Son varios los factores que están siendo analizados por un directorio que está dividido, los cuales se detallan a continuación.

Sabor agridulce en el plano local

En los poco más de tres años que lleva al mando de Colo Colo, Quinteros es el DT más exitoso en el ámbito doméstico. Así lo evidencian los cuatro títulos conseguidos, uno del Campeonato Nacional, dos de la Copa Chile y uno de la Supercopa, además de haber salvado al equipo del descenso en su temporada debut. Sin embargo, en Blanco y Negro hace ruido que el “Cacique” haya cedido dos veces en la recta final del torneo, en el 2021 ante Universidad Católica y ahora a manos de Huachipato. El primero podía entenderse por los factores externos derivados de la pandemia, pero el último dejó dudas, sobre todo por el bajo partido en casa contra Unión Española.

Déficit repetido en el ámbito internacional

Colo Colo llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018, pero desde ahí en adelante sólo suma frustraciones en los torneos continentales, tendencia que Quinteros no ha podido cambiar. En el 2020 dirigió solamente el último partido de la fase de grupos del principal certamen sudamericano y perdió en casa ante el Jorge Wilstermann, para quedar fuera de todo. En el 2022 y en el 2023, el “Cacique” realizó campañas idénticas, quedando tercero en su zona y pasando a la Sudamericana. En el segundo campeonato en importancia de este lado del mundo también tuvo corta vida, siendo eliminado en la primera llave que le tocó disputar, con sendas goleadas en Brasil.

Las constantes quejas por los refuerzos

Los mercados de pases han sido verdaderos dolores de cabeza para Blanco y Negro, con presupuestos acotados que no han logrado cumplir con las expectativas del técnico. En algún directorio, el DT llegó a decir que el plantel armado estaba más para pelear el descenso que el título. Con este panorama, no ha sido extraño que el entrenador termine utilizando a los canteranos en vez de a los fichajes, que llegan con altos sueldos que no se condicen con sus actuaciones en la cancha. Los mejores ejemplos recientes son los del colombiano Fabián Castillo y del paraguayo Darío Lezcano, cortados por Quinteros en la recta decisiva de la temporada.

Los roces públicos con la dirección deportiva

Relacionado con el punto anterior, Daniel Morón ha sido el principal receptor de las críticas del entrenador, especialmente durante los períodos de fichajes. En los mercados de pases generalmente no han llegado las primeras opciones pedidas por Quinteros, como quedó en evidencia con el arribo a última hora del venezolano Christian Santos en el 2021. El “Loro” tiene solamente a una persona trabajando con él en su área y muchas veces se ha visto sobrepasado, intentando congeniar las solicitudes del DT con los presupuestos que le facilita Blanco y Negro. La “propuesta deportiva” para el 2024 podría ser la gran piedra de tope en la conversación entre el técnico y la dirigencia de los “albos”.