Revelan el plan de la ANFP para presentar las nueve sedes que tendrá Chile en la realización del Mundial Sub 20 de 2025

Luego del anuncio de la FIFA, que Chile organizará el Mundial Sub 20 de 2025, se conoció el nombre de algunas de las sedes del próximo torneo de selecciones. Fuente: Instagram @fifaworldcup @laroja.

Luego de conocerse este fin de semana que la FIFA designó a Chile como el país sede del próximo Mundial Sub 20 de 2025, este lunes se conoció parte del plan que la ANFP ha desarrollado para organizar el evento deportivo en nueve sedes que recorrerán desde el norte al sur del país.

Según informó esta jornada elmercurio.com, la directiva que encabeza Pablo Milad tendría en mente sumar la mayor cantidad de recintos deportivos de primer nivel que tiene Chile para disputar el máximo torneo de selecciones menores, considerando que el Estadio Nacional ya se encuentra en óptimas condiciones luego de ser remodelado para los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Las sedes de Chile

Así las cosas, y según constata el diario de circulación nacional, a la Región Metropolitana se “sumarían” las ciudades de “Iquique, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talca y Temuco”, con estadios como “el Tierra de Campeones, La Portada o el Germán Becker”, entre otros reductos deportivos.

Este primer paso en la organización del Mundial Sub 20 vendría de la mano, en palabras del medio nacional, de una fecha tentativa para su disputa, la cual consideraría un calendario de partidos “durante mayo o junio”, una vez que “termine la primera rueda del Campeonato Nacional 2025″.

“La realización de la cita impactará nuestro fútbol nacional, que se mantendrá detenido durante las tres semanas de competencia”, explicó por su parte redgol.cl, que dio cuenta que la decisión de la FIFA ya había sido comunicada el pasado martes al “timonel del fútbol chileno”.

Alegría por organizar el Mundial Sub 20

“Es una noticia que nos llena de orgullo y motivación. Será el quinto Mundial de fútbol de la historia que se juega en nuestro país, después del Mundial del 62, el Mundial Sub 20 de 1987, el Mundial Sub 20 Femenino de 2008 y el Mundial Sub 17 de 2015″, señaló en su momento Milad.

“Estamos felices porque será en Chile donde jugarán los principales talentos que un año más tarde disputarán la Copa del Mundo 2026. Esto significa el impulso definitivo de nuestro plan para recuperar el fútbol formativo de nuestro país y sentar las bases de una nueva realidad para el fútbol chileno”, agregó el presidente de la ANFP.

“Será un evento histórico. Es un voto de confianza gigante, porque FIFA sabe y confía que Chile tiene una capacidad tremenda para organizar eventos de talla mundial y así lo hemos demostrado a lo largo de la historia”, finalizó.

