La banca móvil del fútbol chileno: la mitad de los equipos de Primera cambia de DT

El período de fichajes en el fútbol chileno está recién empezando, con los primeros movimientos de jugadores. Sin embargo, el que ya está activo hace varios días es el mercado de entrenadores, con muchos que se han ido y, hasta el momento, pocos que han llegado.

De hecho, las dos bancas más apetecidas del país, las de Colo Colo y Universidad de Chile, todavía están vacantes. A ellas podría sumarse la del actual campeón, Huachipato, cuyo DT estaría gestionando su salida.

De concretarse esto último, la mitad de los equipos que competirán en el Campeonato Nacional 2024 tendría un técnico diferente al que terminó la temporada 2023. A continuación, el detalle de cada uno de esos ocho clubes.

Colo Colo

Tras tres años con un entrenador estable, Blanco y Negro debe salir a buscar un sustituto para Gustavo Quinteros, luego de dar por cerrado su ciclo el viernes. En la concesionaria “alba” se pusieron como plazo abrochar al nuevo DT antes de fin de año, por lo que tienen dos semanas para concretarlo. Candidatos hay muchos, la mayoría argentinos, aunque no necesariamente tiene que ser extranjero, según avisó Daniel Morón. El “Loro” detalló los requisitos: “Debe ser un técnico que haya dirigido un equipo grande e importante, que haya conocido la instancia internacional, que haya tenido protagonismo con los equipos en que ha estado, que tenga un estilo de juego como el que Colo Colo necesita, protagonista, que piense en el arco rival como primera instancia”.

Universidad de Chile

Pese a que por primera vez, después de cuatro años luchando por no descender, la “U” no sufrió con el “Fantasma de la B”, Azul Azul decidió dar por terminada la etapa de Mauricio Pellegrino apenas se acabó el Campeonato Nacional 2023. Como ha sido costumbre en los tiempos recientes, la controladora “laica” busca entrenador para volver a pelear arriba, con uno que parece liderar las preferencias. Se trata de Gustavo Álvarez, reciente monarca con Huachipato, quien estaría gestionando por estos días su salida del club de Talcahuano. En el caso de que las negociaciones no fructifiquen, Jaime García asoma como “plan B”, mientras que Ronald Fuentes se ofreció públicamente como candidato.

Huachipato

Si bien todavía no es oficial, muy probablemente el campeón tendrá que salir a buscar DT, ya que será difícil mantener a un Gustavo Álvarez al que ahora le sobran opciones. Además de la “U”, su nombre ha sonado en Colo Colo -pese que no cumple los requisitos descritos por Blanco y Negro-, en Universitario de Perú y en el recién descendido Santos de Brasil. La gran traba que se negocia por estos días entre el entrenador y la dirigencia “acerera” corresponde a la cláusula de salida, que se empina hasta los 800 mil dólares.

Unión Española

A pesar de los deseos de Ronald Fuentes, la dirigencia “hispana” decidió no renovarle contrato, luego de una campaña donde estuvo nueve partidos sin ganar, antes de vencer sucesivamente a Colo Colo y Cobresal para quitarles el sueño del título a ambos. Para el banco del club de Independencia asoma un viejo conocido, José Luis Sierra. Tras su última experiencia en Palestino, el “Coto” quiere volver a dirigir en el país después de un par de excursiones por Arabia Saudita, la segunda en el Al-Wehda, del que se fue en junio.

Audax Italiano

Aún no hay confirmación oficial, pero el trabajo de Francisco Arrué está siendo evaluado por la dirigencia durante estos días y todo indica que no continuaría en la banca “audina”. De ser así, apenas tres meses duraría su ciclo en el equipo de La Florida, con un saldo de cuatro derrotas y tres triunfos en el Campeonato Nacional 2023. El club “itálico” buscaría a su reemplazante al otro lado de la cordillera.

Ñublense

Al igual que Arrué, el período de Hernán Caputto en el club chillanejo fue muy corto, con también siete partidos dirigidos, de los cuales ganó dos, empató dos y perdió tres. La sombra de Jaime García le jugó en contra con la hinchada, con unos desafortunados dichos respecto a su antecesor que terminaron por sentenciar su salida, por las cuales tuvo que pedir disculpas públicas y privadas. Miguel Ponce, Mario Salas y José Luis Sierra, en ese orden, son los candidatos a sucederlo.

Unión La Calera

Los “cementeros” cambian de técnico constantemente y en este receso no será la excepción. El descenso de Magallanes provocó que el equipo de la Región de Valparaíso lograra el último cupo para la Copa Sudamericana 2024, pero eso no bastó para la permanencia en la banca de Martín Cicotello, cuya salida fue anunciada la semana pasada. Como viene siendo tendencia, lo más probable es que los caleranos fichen a un entrenador argentino como apuesta.

Deportes Iquique

En un caso extraño dentro del fútbol, Miguel Ponce dejó el banquillo de los “Dragones Celestes” luego de lograr el regreso a la Primera División. Sin embargo, los nortinos se demoraron muy poco en encontrar a su sucesor. La salida del “Chueco” fue confirmada el martes de la semana pasada y tres días después, el viernes, fue anunciado oficialmente Miguel Ramírez, proveniente de Universidad de Concepción.