Antonia Abraham: “Ha sido una de mis mejores temporadas, pero no quiero replicarla: quiero más”

El fin de año es sinónimo de balances y, por supuesto, premiaciones. En el deporte, en particular, son días pródigos para ceremonias. El lunes fue la ceremonia gubernamental de Chile Compite. Antes, la semana pasada, fue la Gala Olímpica del Coch. Y este mediodía, todo se corona con Los Mejores del Círculo de Periodistas Deportivos, en que la crítica premia a los mejores atletas de la temporada en sus respectivas disciplinas, eligiendo -además- al más destacado entre los galardonados, quien se lleva el deseado Cóndor que identifica a quien exhibe el mejor desempeño de la temporada.

Para el Mejor de los Mejores, Nicolás Jarry asoma como favorito en un año pródigo en notables actuaciones, donde las medallas panamericanas relucen.

Por lo mismo, el tenista que saltó un centenar de lugares en el ranking de la ATP no corre solo respecto de los méritos para hacerse del premio mayor de 2023, pese a no haber estado en la cita continental multidisciplinaria. Por ejemplo, en todas las ceremonias han sido protagonistas las hermanas Antonia y Melita Abraham, quienes -de paso- vienen siendo habituales premiadas por el Círculo. Este año, se convirtieron nuevamente en las galardonadas del remo, gracias a ser la primera tripulación femenina sudamericana en clasificar a París 2024 y a las cinco medallas conseguidas en los Juegos Panamericanos, desglosadas en una de oro, tres de plata y una de bronce. Con ello, méritos no les faltan a las penquistas para ilusionarse con ser Mejor de los Mejores. Así, por lo menos, se confirma en la conversación con la más alta de la dupla.

¿Cómo evalúa esta temporada?

— Evalúo mi temporada como una de las mejores de mi vida. Muy larga, pero muy linda, que después de la clasificación olímpica culminó con los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en mi casa, mi ciudad y mi club, donde di mis primeras paladas (N. de la R.: el remo se disputó en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, en Concepción). Fue un privilegio poder competir con mi gente y mostrarle lo que somos capaces de hacer. Pero no te mentiré: en los Juegos Panamericanos siento que se nos escapó un oro y aún me duele. Pero la verdad es que el nivel que hubo y las regatas que hicimos fueron increíbles.

¿Cómo avizora la próxima temporada? ¿Siente que la partida del técnico Bienvenido Front a España alterará sus planes de cara a París?

— Siento que “Bienve” nos preparó durante 11 años y sabemos trabajar. No estaremos solas, estaremos con Javier Godoy, que es el técnico ayudante de “Bienve”, que lleva años trabajando con nosotras y el equipo de damas. Nosotras le pedimos personalmente a “Bienve” que nos ayude y nos acompañe hasta París 2024, y él lo hará estos meses a la distancia. Y, en marzo, nos iremos con él a Bañolas, para seguir trabajando hasta los Juegos Olímpicos. Ya está todo organizado y hablado.

En ese contexto, y habida cuenta de sus recientes resultados, ¿hay esperanzas de algo más que un diploma olímpico en París?

— Como equipo, junto a Melita, “Bienve”, Javier y Cristián Gómez (gerente técnico de la Federación de Remo), trabajaremos no sólo por el diploma olímpico, sino que buscaremos la final olímpica. Y, una vez entrando, tendremos opción de luchar por medallas. Pero, primero, hay que llegar ahí. Paso a paso…

Dice que es una de las mejores temporadas, sino la mejor. ¿Es muy difícil repetir un año tan bueno?

— Ha sido una de mis mejores temporadas, pero obvio que no nos conformaremos. No es difícil replicarlo si se trabaja con humildad, disciplina y con las cosas claras. Pero tampoco quiero replicarlo: quiero más. Esta temporada fue un capítulo más de nuestro libro y ese capítulo ya terminó. Está escrito, ya no se puede cambiar nada y quedó para la historia. Es hora de empezar el siguiente capítulo. Seguiremos entrenando con la cabeza bien puesta en objetivos más grandes. El inicio de temporada está lleno de controles internos, primero queremos superarnos a nosotras y mejorar nuestras marcas personales en los diferentes controles nacionales. En abril empieza la temporada internacional, trabajaremos por estar en finales y podios, en copas del mundo y eventos internacionales en los que compitamos. Pero, como siempre decimos con la Melita, hay que ir paso a paso y regata a regata…

¿Qué les podría faltar para llegar más arriba?

— Siento que en Chile no nos falta nada, lo tenemos todo a nivel de infraestructura, material, pistas. Lo que siento que nos puede faltar ahora es el roce competitivo a nivel internacional, estar con las mejores compitiendo. Pero, a diferencia de otros años, este año lo tendremos al irnos a España con “Bienve”, lo que nos permitirá hacer más copas del mundo y seguir agarrando ese roce.

Hoy es la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos. Ustedes ya son habituales galardonadas. ¿Hay esperanzas de ganar el premio mayor, el Mejor de los Mejores?

— Sí, la verdad es que hemos ganado varias veces el Cóndor de mejores deportistas de remo con la Melita y mi hermano Ignacio estos últimos años, pero nunca el Mejor de los Mejores. Siento que tenemos los resultados como para que nos tomen en cuenta, pero, al final, todo es votación y, generalmente, gana gente de Santiago o gente más “popular”.

Respecto de eso mismo: Nicolás Jarry asoma como favorito por su gran temporada. ¿Sientes que hay otros deportistas, como ustedes, para ganar el Mejor de los Mejores?

— Siento que hay muchos deportistas secos, a los que admiro mucho y que merecen reconocimientos. Para mí, son todos secos y todos tienen mérito. Todos hacen esfuerzos increíbles, entrenan con pasión, todos sufren, lloran. Ser deportista es lo más duro y, a la vez, lindo del mundo. No sé en qué se centrarán este año para elegir al Mejor de los Mejores: si en el Panamericano, mundiales, clasificación olímpica, ranking, deportes olímpicos o no olímpicos. La verdad es que no sé y no me interesa. Que gane el mejor no más y que valoren los resultados. Habrá que esperar para saber.

Además de los Juegos Olímpicos del próximo año, ¿cuáles son los desafíos que se plantean más a largo plazo? Tiene 26 años, ¿hasta cuándo hay Antonia en el remo, en el alto rendimiento?

— Mi fin del mundo termina en París. Después de los Juegos Olímpicos te cuento qué viene. Estaré en el alto rendimiento hasta que mi cabeza y mi cuerpo aguanten, y eso no tiene fecha…