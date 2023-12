La “U” apunta bajo por Álvarez, recibe un portazo de Huachipato y activa un “Plan B”

Gustavo Álvarez es el entrenador de moda por estos días en el medio local. Su título del Campeonato Nacional 2023 con Huachipato ha provocado que suban sus bonos, con los clubes “grandes” del país tras sus pasos.

En este escenario, Universidad de Chile es el que va más en serio por el DT argentino de 51 años, frente a un Colo Colo que, de acuerdo a los requisitos enunciados por Blanco y Negro, busca otro perfil. De hecho, Azul Azul ya inició las negociaciones.

Sin embargo, las tratativas no están ni cerca de llegar a buen puerto. Para cortar el contrato del técnico, que concluye en diciembre del 2024, se estableció una cláusula de salida de 800 mil dólares para ambas partes.

En la “U”, pese al interés de fichar al transandino para su banca, están muy lejos de llegar a ese monto. Es más, la única oferta que han enviado hasta la tienda “acerera” apenas llega a un cuarto de esa cifra, 200 mil de la moneda estadounidense.

En Talcahuano no gustó para nada el bajo ofrecimiento. A pesar de las buenas relaciones entre las dirigencias, esperaban que por lo menos, en el caso de no apuntar alto en dinero, pusieran sobre la mesa el pase de un jugador a cambio.

Por el lado del adiestrador, tiene claro que firmó ese vínculo y que debe cumplirlo si nadie paga por el número fijado para su liberación. Tampoco ha manifestado expresamente su deseo de partir, aunque, aparte del honor de dirigir a un “grande”, sí le acomodaría vivir en Santiago.

El nacido en Lomas de Zamora no se trajo a su familia a Chile, por lo que ésta tiene que viajar para verlo. Como no hay vuelos directos desde tierras argentinas hasta Concepción, le favorecería estar en la capital, pero más que eso, no ha presionado a la directiva “siderúrgica”.

Por esta misma razón, ya rechazó una propuesta del recién descendido Santos, ya que Brasil quedaría muy lejano para sus familiares. A su vez, los sondeos desde Perú fueron hace unos meses, pero desde suelo “incaico” no llegado nada ahora.

Con este contexto adverso, los “azules” ya habrían empezado a hacer correr la lista de candidatos. Ayer resurgió el nombre de Domenec Torrent, ex ayudante de Josep Guardiola, quien dejó en standby su respuesta al Athletico Paranaense para analizar la proposición de los “laicos”.

El español ya estuvo en la órbita de los universitarios para en su momento reemplazar a Santiago Escobar, pero finalmente arribó Diego López. Con 61 años, luego de independizarse de “Pep”, comandó a New York City, Flamengo y Galatasaray, y actualmente está libre, por lo que llegaría sin ningún costo.