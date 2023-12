Valdivia dice que “no sólo futbolistas” se benefician en casos como el de las licencias de conducir irregulares a 22 jugadores de Colo Colo

Jorge Valdivia se refirió este fin de semana a las polémicas indagaciones que esta semana inició la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a más de una veintena de futbolistas de Colo Colo, quienes entre 2016 y 2023 habrían recibido licencias de conducir irregulares en la comuna de Santa Cruz.

El exfutbolista y referente de los albos fue abordado este viernes por sus compañeros del programa “Los tenores”, de radio ADN para conocer su opinión respecto del polémico caso, y en su reflexión, si bien dejó en evidencia que esos temas deben ser investigados, no dudó en exponer que los eventuales beneficios que reciben los futbolistas, no sólo los reciben ellos, sino también otras figuras mediáticas e incluso atletas de otras disciplinas deportivas.

La postura de Jorge Valdivia

“Jorge, nos va a decir. ¿Licencia al día, no?”, le preguntaron a Valdivia apenas llegó al estudio del programa radial, consulta que el Mago no dudó en aclarar para confirmar que tiene sus documentos de conducción al día, y de forma regular. “Sí, me costó, pero pero lo solucioné”, dijo.

Una vez aclaradas las dudas de sus colegas de panel, el exfutbolista formado en Colo Colo afirmó que “no sólo el futbolista” está afecto a este tipo de situaciones.

“Quienes estamos hoy en las comunicaciones también tienen ciertas facilidades en algunas cosas, no solamente el futbolista. Conozco también a otros atletas que también han tenido acceso a facilidades, pero eso no quiere decir que no hacen todo el proceso y procedimiento natural”, cerró Valdivia, quien tampoco se hizo al lado para cuestionar la demora que ha tenido ByN para dar con el nombre del próximo entrenador de Colo Colo.

“Tiene toda la cara de una improvisación. Está bien, se tienen que tomar todo el tiempo, como lo declaró (Pablo) Milad (presidente de la ANFP) en la búsqueda del entrenador (para la selección), y creo que Colo Colo está bajo el mismo analisis, deben darse el tiempo necesario para encontrar al mejor entrenador. El único problema es que los que tenía en carpeta le han dicho que no y ahí viene la improvisación. ‘Mira, está libre Zubeldía, contactémonos con él’. Eso de puede estar pasando”, cerró.