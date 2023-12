Los seis bicampeones de América que todavía no pegan la vuelta a sus “viejos amores”

Dentro de los dos títulos de América que obtuvo la “Roja”, 15 jugadores se repitieron el plato. Uno de ellos fue Marcelo Díaz, quien logró regresar a su “viejo amor”, Universidad de Chile, tras varios intentos fallidos y un paso intermedio por Audax Italiano.

De esta manera, el “Chelo” se suma a futbolistas como Johnny Herrera y Mauricio Pinilla, quienes también consiguieron retornar a los “azules”. A su vez, Francisco Silva y José Pedro Fuenzalida pudieron volver a Universidad Católica.

Hubo otros que pegaron la vuelta, aunque no precisamente a los clubes donde brillaron antes de partir al extranjero. Son los casos de Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Eugenio Mena, mientras que Mauricio Isla aterrizó en los “cruzados”, para hacer su debut en el fútbol chileno.

Restando a estos nueve, entonces, quedan seis bicampeones que todavía no regresan y que son los más esperados por los hinchas. Se trata de Claudio Bravo y Arturo Vidal, canteranos de Colo Colo; Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, ídolos de la “U”; y Gary Medel, referente de la UC.

Caso aparte es el de Alexis Sánchez, quien dio el salto al exterior desde el “Cacique”, pero que sueña con jugar en el “Romántico Viajero”. A continuación, la situación actual de cada uno y lo que se comenta respecto de sus futuros.

Claudio Bravo

Tiene contrato con el Betis hasta el fin de la temporada 2023-24, cuando ya tendrá 41 años. Actualmente está lesionado, mientras en España se ha especulado con un posible retiro a mediados del próximo año, para formar parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini. Sin embargo, ayer avisó que tiene pensado regresar a jugar a Chile, donde, aparte de Colo Colo, ha sido vinculado a la UC. “Opciones de volver al país no me van a faltar. No le cierro la puerta a ninguna institución”, indicó.

Gary Medel

Aunque en abril del 2022 dijo que si volvía a Sudamérica, sería a la UC, a mediados de este año dejó el Bologna para fichar por el Vasco da Gama, con el cual logró zafar del descenso. Tiene contrato con el “Almirante” hasta fines del 2024, cuando ya tendrá 37 años. Si bien siempre ha manifestado que quiere regresar a San Carlos de Apoquindo, los plazos se van estrechando cada vez más. Eso sí, le juega a favor que sigue vigente en el Brasileirao, como capitán de su equipo.

Charles Aránguiz

Su carrera parecía desmoronarse con una lesión de gravedad en el Bayer Leverkusen, pero en el medio de su recuperación, el Internacional de Porto Alegre anunció su regreso. En el “Colorado” logró retomar la regularidad que lo caracteriza, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores como titular. Tiene contrato con el club brasileño hasta fines del 2024, fecha para la cual tendrá 35 años. Siempre ha dicho que quiere volver a la “U”, aunque aclarando que dependerá de su físico.

Arturo Vidal

Lleva lesionado un buen tiempo, desde septiembre, y no está muy clara su fecha de regreso. Tampoco hay mucha nitidez respecto al equipo donde se producirá su retorno, ya que todo indica que no seguirá en el Athletico Paranaense. A sus 36 años, su nombre ha sonado con fuerza en Boca Juniors en los últimos días. De fichar por los “xeneizes”, los hinchas de Colo Colo tendrán que seguir esperando e ilusionándose con los constantes “coqueteos” del jugador.

Eduardo Vargas

Ya lleva varios años en el Atlético Mineiro, pero cada vez ha perdido más terreno. De hecho, no anota un gol desde mayo, sequía marcada por los problemas físicos y extrafutbolísticos. Por esto, todo indica que no continuará en el “Galo”, equipo con el que tiene contrato hasta fines del 2024. En los últimos días les ha hecho guiños en las redes sociales a los hinchas de la “U”, por lo que, a sus 34 “primaveras”, podría ser el momento ideal para volver.

Alexis Sánchez

De todos los bicampeones de América, es el que está más lejos de volver. Todavía vigente en la primera línea de Europa, si bien es suplente en el Inter de Milán, suele jugar constantemente, en un equipo con el que firmó contrato por una temporada. Más allá de lo que ocurra en el club “lombardo”, su próximo destino estaría más cerca de Arabia Saudita que de Chile. Con 35 años recién cumplidos, su llegada a la “U”, de la cual es hincha, parece tener para rato.