La temporada 2024 del tenis arranca con Chile codeándose con la élite

Anoche, 28 de diciembre del 2023, se dio inicio a la temporada tenística 2024, tanto en la ATP como en la WTA. Con el duelo entre España y Brasil, seguido del encuentro entre Gran Bretaña y el local, Australia, comenzó la United Cup, torneo mixto por equipos que tiene a Chile como protagonista.

Debido a la excelente campaña de Nicolás Jarry (19º), quien tuvo la potestad de elegir al capitán, su abuelo Jaime Fillol, el elenco nacional entró entre los 18 participantes de la competencia, que celebra su segunda edición, reemplazando a la Copa Hopman. La primera la ganó Estados Unidos.

El certamen se desarrolla en dos ciudades australianas, Perth y Sídney. En esta última jugará la escuadra criolla, que tendrá como rivales en el Grupo B a Canadá y Grecia, el primero mañana, desde las 20:30 de nuestro país, y el segundo el lunes 1 de enero, en el mismo horario.

El conjunto chileno está conformado por el “Príncipe”, Tomás Barrios (103º), Gonzalo Lama (520º), Daniela Seguel (668ª) y Fernanda Labraña (794ª). En un principio estaba nominado Alejandro Tabilo (85º), pero decidió bajarse, por lo que su cupo fue ocupado por el “León”.

Respecto al formato, cada serie consta de un partido de singles masculino, otro femenino y un dobles de parejas mixtas. Divididos en seis grupos de tres naciones cada uno, clasificarán a los cuartos de final los primeros y los dos mejores segundos.

La “Roja” del tenis es, en el papel, el rival más débil de su zona. Las esperanzas están puestas principalmente en lo que pueda hacer el “Nico”, quien tiene mejor ranking que el canadiense Félix Auger-Aliassime (29º), aunque peor que el griego Stefanos Tsitsipas (6º).

Sin embargo, las diferencias entre las mujeres son abismales. Esto, porque la “Pantera”, quien abrirá ambas jornadas, tendrá que enfrentar a dos oponentes instaladas en la élite mundial, la norteamericana Leylah Fernández (35ª) y la “helénica” María Sakkari (9ª).

Más allá de lo que ocurra a nivel colectivo, en el plano personal hay un par de alicientes extras. En la fase grupal, un triunfo sobre un Top 10 entrega desde 55 puntos para el listado planetario y hasta 15 unidades si está fuera de los 250.

En términos monetarios, el piso por participar son 100 mil dólares. Una victoria en individuales suma US$ 38.325 y una en duplas agrega US$ 7.500, mientras que el éxito en una llave completa aporta otros US$ 5.000.