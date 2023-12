“Nunca lo he descartado”: Tiane Endler contó la firme sobre las posibilidades de volver a La Roja

La portera chilena Christiane Endler se sinceró sobre su futuro en en el fútbol y también fuera de las canchas, esto tras su salida de La Roja durante los Juegos Panamericanos 2023.

En primera instancia, la jugadora se refirió a la admiración que genera en las personas, ya que se ha convertido en una inspiración para muchas y muchos para iniciar en el deporte.

“Muchas niñas se me han acercado: ‘gracias a ti he salido de una depresión’ o ‘me has ayudado a cumplir mis sueños’. Eso es fuerte, el llegar así a las personas, uno no se imagina cuando hace esto. En general eso te llena muchísimo”, comenzó diciendo la portera del PSG, en una conversación con T13.

Posteriormente, la deportista habló sobre su crecimiento por jugar en el fútbol europeo desde hace varios años.

“Me sirvió para crecer, para madurar, para aprender a arreglármelas solas y para mejorar como arquera, absolutamente. Creo que es otro el nivel de entrenamiento, de exigencias, de calidad y de condiciones para el fútbol femenino”, sostuvo.

Sobre las condiciones que existen en el viejo continente, Tiane aseguró que “hay un mejor acceso, mejores oportunidades, fútbol femenino en todas partes. Eso permite que las niñas hagan lo que les gusta, puedan practicar deportes. Siempre se puede hacer mejor y más, pero se ha avanzado harto en el último tiempo”

La carrera de Endler

Sobre volver a jugar en Chile, Tiane afirmó que “nunca lo he descartado, quiero seguir allá, creo que todavía tengo mucho por aprender, por dar y por lograr. Pero nunca he descartado en volver en algún momento, tal vez más adelante a jugar o en otro rol”.

Finalmente, la arquera se refirió a qué le gustaría hacer cuando se retire de las canchas del fútbol profesional, comentando que no descarta ser entrenadora.

“Me gusta la parte administrativa, estoy preparándome para eso, pero no se descarta el estar en la cancha, siempre es especial”, cerró Tiane Endler, al medio ya mencionado.