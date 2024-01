Hermano de Jorge Valdivia dispara en su contra y también tuvo fuertes palabras para su madre

No es novedad de que Hugo Bravo no tiene buena relación con Jorge Valdivia, su hermano. Ambos son hijos de Elizabeth Toro, pero eso no es suficiente, ya que el también exfutbolista y formado en Palestino, critica de forma sistemática al exseleccionado nacional.

A través de su cuenta de Facebook, lanzó un misil contra su hermano. “Me preguntan mucho por los comportamientos que tiene gente que lleva un poco de mi sangre. Y me refiero a los escándalos y vidas llenas de hipocresía”, escribió.

“Al papá del genio díganle…. que sí es verdad que su hijo es más inteligente que yo, pero solo dentro de una cancha”, complementó respecto a Valdivia.

Bravo fue criado por su abuelo y para él tuvo palabras cariñosas, “que feliz me pone haber sido criado por mi abuelo y sobre todo por la indiferencia que tuvo hacia algunos hijos e hijas. Gracias por todo Juan Toro Ramírez”.

Y no suficiente con eso, también criticó a su madre. “Y le volveré a recordar que mi padre es más vivo que él, no se comprometió nunca con una cobarde y con problemas psiquiátricos. Me retiro muy muy lento. Saludos al norte grande”.