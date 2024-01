¿Tarot a Colo-Colo?: Almirón le hace desconocida a astrólogo de Boca Juniors mientras el “brujo” sube fotos del Monumental

Jorge Almirón dio su primera conferencia oficial desde el Estadio Monumental, como el nuevo DT de Colo-Colo, convirtiéndose en el sucesor de Gustavo Quinteros. Y como era de esperarse, una de las preguntas apuntó al astrólogo de Boca Juniors, el peruano Giorgio Armas.

Dada la conexión xeneize de los dos, se apuraron en Colo-Colo en descartar alguna relación laboral con el “brujo”, y que vaya a formar parte de los colaboradores formales del exprofe de Boca.

Fue así que este martes, Almirón precisó que “no tengo nada que esconder. Este señor (astrólogo) cuando llegó a Boca me lo sugiere un directivo. Yo lo llamé, hicimos un zoom y me sacó una foto.

Jorge Almirón: "No tengo nada que esconder. Este señor (astrólogo) cuando llego a Boca me lo sugiere un directivo. Yo lo llamé, hicimos un zoom y me sacó una foto. No tengo ninguna relación directa, no lo conozco".

No obstante, el mismo Armas a través de su cuenta de Twitter ha dejado entrever que trabajaría para los albos. De hecho, cuando ya estaba casi amarrada la llegada de Almirón a Macul, publicó la insignia del cacique, escribiendo “vamos a la pega”.

En tanto, mientras Almirón daba sus declaraciones, colgó una foto de la salida de la sala de prensa del Monumental.

pic.twitter.com/FGhMOFEx0T — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca 💙💛💙 (@ArmasGiorgio) January 9, 2024

Ahora hace un tiempo, Armas dijo al diario argentino Olé, que “conversamos todos los días con Jorge. Como siempre lo digo, somos amigos. No es un detalle que me haya contratado. Soy hincha de Boca, así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar”.

La polémica

Y es que para Chile al menos, Giorgio Armas no es un personaje lejano, ya que su esposa, la chilena Viera Rivera Salazar, lo denunció de haberla secuestrado, junto a la hija que ambos tuvieron.

En el año 2022, la policía allanó el departamento de Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrieli. Allí encontraron encerrada en una habitación a Rivera y a su hija de 2 años de edad.

Viera explicó que su familia no estaba de acuerdo con su relación, pero lo aceptaron. “

“Llegamos a vivir lejos de la familia, en un departamento. Obviamente él seguía en contacto con su familia porque seguían trabajando en la productora, pero siempre él llegaba con problemas. Me pide que vaya a la casa de sus padres para tratar de arreglar el tema, pero el señor seguía con ese remordimiento, diciendo que yo no era la persona adecuada para su hijo”, relató Viera.Luego me fui a Perú, pero siempre con las ganas de volver”, relatando sobre los inicios de su relación y matrimonio.

Luego de que empezaron a vivir todos juntos, los problemas comenzaron a aumentar y acusa a su suegro de ser xenófobo con ella. “Mi marido no hacía nada, decía ‘no te preocupes que ya nos vamos, no le respondas nada’. Él nunca enfrentó al papá, fue totalmente indiferente”, indicó.

“Él decía que cómo yo iba a tener un teléfono si no era capaz de aportar en la casa. Entonces yo prefería aportar con dinero y utilizaba el teléfono de Giorgio, que tenía que pedírselo por favor para poder llamar”, contó la chilena.

Además sostuvo que su marido, desde que se embarazó de la niña, siempre estuvo pendiente de otras mujeres y era muy poco lo que compartían como familia, ya que Giorgio estaba más con sus padres que con ella y su hija.