El golazo de Cristiano Ronaldo Jr. que se viralizó en redes sociales

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol profesional, pese a que el delantero dejó hace unos meses el balompié europeo, para enrolarse en una nueva aventura.

Y es que, el delantero tomó la decisión de irse al balompié árabe, para ponerse la camiseta del Al-Nassr. Sin embargo, el lusitano no fue el único que cambio de club, pues también su retoño lo hizo.

De hecho, en redes sociales, el hijo del “Comandante” se viralizó hace unos días, al darse a conocer un video en el que marcó un golazo en un entrenamiento del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo Jr. rompe las redes sociales con un golazo

No cabe duda que Cristiano Ronaldo Jr. heredó el talento de su padre y apunta a ser una de las nuevas joyas del balompié mundial.

A sus 13 años, el retoño de CR7 sigue demostrando que tiene cualidades importantes, por lo que es probable que en un futuro pruebe suerte en otros clubes de mayor peso.

Incluso, podría convertirse en jugador del Sporting de Lisboa, en donde su padre tuvo sus primeros pasos como jugador profesional.

Hace algunos meses, el delantero portugués relató que decidirá que su hijo elija su camino, por lo que lo apoyaría si quiere dedicarse al fútbol.

CR7 apoyará a su hijo si desea ser futbolista

Sin embargo, dejó en claro que será exigente, pues es una carrera demandante que tiene que cierto grado de dificultad.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta. Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla bien, pero eso no lo es todo. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría que lo fuese... claro que sí. Sin embargo, quiero lo mejor para él, sea futbolista o médico”, relató.