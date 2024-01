“Me parece increíble”: Guarello furia con negativa de prestar el Estadio Nacional a la UC para la Copa Sudamericana

Juan Cristóbal Guarello puso esta tarde el grito en el cielo luego de conocer que las autoridades deportivas decidieran no facilitar el Estadio Nacional a Universidad Católica para jugar su encuentro de primera fase de la Copa Sudamericana.

El cuadro estudiantil se mantiene a la espera de la reinauguración de su estadio, en San Carlos de Apoquindo, y en ese periodo se ha puesto en contacto con algunos clubes chilenos y el Ministerio del Deporte para usar sus recintos deportivos, entre ellos, el remozado Estadio Nacional.

El reclamo de Guarello

La urgencia para los cruzados es evidente, y eso quedó de manifiesto esta tarde en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, donde se informó de los inconvenientes que han tenido los dirigentes estudiantiles para recibir a Coquimbo Unido, el próximo 7 de marzo, luego de caer las opciones de usar el estadio Santa Laura y el reducto ñuñoíno, quedando disponible -de momento- el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción.

Un problema que motivó el inmediato reclamo del periodista deportivo en contra de las autoridades a cargo del principal reducto deportivo del país.

“A mí me parece increíble que no se pueda, que el Nacional no esté disponible. Me gustaría saber las razones por las cuales el Nacional no está disponible. ¡Qué! ¡Qué pasa! Porque el viernes hubo una fiesta pa’ todos los que trabajaron en los Juegos Panamericanos, el Nacional abierto. Sánguches (sic), bebida, sanguchitos (sic), bar, bailongo”, acusó el también rostro de Canal 13 y Direct TV.

“O sea, pa’ eso siempre va a estar, pero para lo que fue construido, siempre hay lío. ¿Pero, por qué la Católica no puede jugar en el Estadio Nacional?”, insistió el periodista, quien incluso aseveró que un partido frente al equipo nortino, en Santiago, no debería suponer un riesgo para la seguridad del sector.

“No, claro, un partido ante Coquimbo de Copa Sudamericana. ¿Cuál es el lío que puede traer? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay esta cosa tan arbitraria? De que ‘no, cuando nosotros queramos arrendamos el Nacional. Cuando nosotros queramos, lo pasamos’. ¿Por qué?”, enfatizó.

“¿Se olvidan cómo fue concebido el Nacional? ¿Para qué se hizo el Nacional? Parece que fuera para cualquier cosa, menos para jugar fútbol”, reflexionó Guarello, ya resignado a la arbitraria decisión de no facilitarle el recinto a los cruzados en una fecha en la que ya se habrán jugado en el recinto al menos dos partidos de Universidad de Chile, por el torneo local, y la final de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo.

“Con el Estadio Nacional tienes que estar a la suerte, depende del humor de quien administra, se presta o no se presta. Y él da unas fechas arbitrarias, no creo que haya que replantar el pasto. Pero pa’ otro tipo de ceremonias y cosas, siempre está disponible”, finalizó.