“Ay, no diga eso, papá”: James Rodríguez puso en aprietos a Vidal al apuntarlo como refuerzo de América de Cali

Arturo Vidal dio nuevas señales de un eventual acercamiento al América de Cali luego que en una de sus recientes transmisiones de redes sociales el King le revelara al seleccionado colombiano, James Rodríguez, que está “aprendiendo salsa” tras preguntarle por la opción real de convertirse en jugador del club cafetero.

Vidal ha estado los últimos días en un constante tira y afloja entre el público interés manifestado por los dirigentes y entrenador del cuadro colombiano y las eventuales negociaciones que mantendrían sus representantes con ByN, con el objetivo de anunciarlo esta semana como uno de los refuerzos de Colo Colo para este año.

Sin embargo, las evidencias de los últimos días lo tendrían más cerca del país de su novia, Sonia Isaza, que de Macul. Principalmente, luego de la reveladora conversación que mantuvo con el futbolista colombiano en una transmisión de Twitch.

El futuro de Arturo Vidal

“¿Vas pa’l América? ¿O qué, papi? Ayayai, papi”, le preguntó el amigo y excompañero de Vidal en Bayern Munich, provocando la inmediata reacción, algo incómoda del volante nacional, quien en medio de sus evidentes risas nerviosas, le pidió no decir ese tipo de cosas al aire.

“Ay, papá, jajajá. No diga eso, papá, que está la gente de Colo Colo, la de Boca (Juniors), la de América”, reconoció el King, a esas alturas ya arrinconado por el seleccionado cafetero con otra pregunta incómoda, y a la vez reveladora respecto de su futuro futbolístico para esta temporada. “¿Vas a ir a bailar salsa (al América), mi rey”, le preguntó.

“Sí, estamos aprendiendo a bailar salsa, ojo. Jajajá. Me he ido soltando, me he ido soltando”, puntualizó el volante nacional.

Arturo Vidal fue sorprendido en Twitch por la indiscreta pregunta de su amigo, el seleccionado colombiano James Rodríguez. Fuente: Twitch @kingarturoficial23.

Los acercamientos del chileno a Cali han avanzado más rápido de lo que se ha visto en Macul, principalmente, porque a los dichos de los dirigentes cafeteros, que reconocieron negociaciones millonarias para contar con Vidal, ahora se unió el del entrenador de América, Lucas González, quien en conversación con el programa local “WinSports”, aseguró que en el club desean tanto al nacional que hasta ha llegado a “soñar por las noches en dónde encajaría un jugador como Arturo”.

“Qué voy a decir yo de lo que significa Arturo para el fútbol sudamericano y mundial. Es un excelente jugador han ganado todo. Copas Américas y pasando por clubes como Barcelona, Bayern Munich, la Juventus y otros”, reconoció González.

“Para un entrenador es un sueño contar con un jugador como él. Es algo difícil de lograr, es una operación difícil seguramente por los costos, pero estaríamos encantados de que pudiera venir”, agregó el deté.