Las universidades afinan sus planteles a un mes del inicio del torneo

Así como Colo Colo todavía no anuncia ningún refuerzo, a la espera del gran fichaje de Arturo Vidal, las universidades tienen bastante avanzado su mercado de pases. Tanto la “U” como la UC ya cuentan con el grueso de sus planteles para la temporada 2024, a falta de uno que otro jugador para terminar de completarlos.

Con este escenario, ya se pueden ir parando las oncenas tipo de “azules” y “cruzados”, de acuerdo a los esquemas que usan sus entrenadores, Gustavo Álvarez y Nicolás Núñez, respectivamente. El primero aún no ha podido probar su alineación en un amistoso, ya que su debut será este sábado ante Unión Española, en el Santa Laura.

Por contraparte, el “Nico” ya tuvo su estreno en esta nueva campaña, con un papelón contra Sporting Cristal en Perú, una derrota por 4-0 que generó alerta, por lo que Cruzados buscaría sumar por lo menos una incorporación más en esta ventana de traspasos. La “Franja” volverá a la cancha este domingo en Trujillo, ahora para enfrentar a Alianza Lima.

A continuación, el panorama de los equipos estudiantiles, a exactamente un mes del inicio del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile

El recién llegado técnico Gustavo Álvarez tiene buena parte de su lista de deseos, alistando el debut de este fin de semana ante Unión Española. Con Luciano Pons para ocupar el eje de ataque, el nuevo entrenador “azul” suma seis refuerzos, algunos de los cuales no llegan necesariamente con la titularidad asegurada.

Gabriel Castellón va a pelear el arco, Fabián Hormazábal será el nuevo lateral derecho y el argentino Franco Calderón será uno de los centrales, mientras en el medio, Marcelo Díaz sumará experiencia y Maximiliano Guerrero buscará ser uno de los compañeros del recién llegado centrodelantero transandino.

Sin embargo, pese a lo bien aspectado que va el plantel y los fichajes requeridos, sigue pendiente conseguir un mediocampista más. Mixto o interior. Y, con César Pérez descartado, la alternativa más viable es Matías Sepúlveda, a quien la “U” aprovecharía de sumar gracias a su condición de libre tras salir de Audax Italiano.

El escenario ideal para Álvarez sería también conseguir el concurso de un defensa central más, que ayude a completar el plantel y a pelear un puesto con Calderón y Matías Zaldivia, y que dé alternativas a Ignacio Tapia, los tres zagueros disponibles hasta el momento. Para completar esa necesidad, aún no se llega a un nombre que suene razonable para las expectativas que tiene el cuerpo técnico.

U. de Chile

Universidad Católica

Hasta el momento, la UC lleva cinco fichajes: Agustín Farías, Alfred Canales, Nicolás Castillo, Lucas Menossi y Guillermo Soto. Los primeros tres ya jugaron ante Sporting Cristal, mientras que este último fue oficializado recién el martes.

A ellos se suma el regreso de Sebastián Pérez de su préstamo. “Zanahoria” llega desde Unión Española para ocupar el arco.

Otra novedad positiva que presenta la “Franja” es la vuelta anticipada de Eugenio Mena. El “Chueco” incluso sumó minutos el domingo, pese a que el plazo de recuperación se estipulaba para marzo.

La parte más débil del plantel, por ahora, es la zaga central. Para esos dos puestos, Núñez cuenta con Branco Ampuero y Alfonso Parot, titulares en el primer amistoso, aparte de Gary Kagelmacher, quien ingresó en el segundo tiempo, y Daniel González.

Sin embargo, de ellos cuatro, el “Poncho” suele ser alternativa como lateral izquierdo. A su vez, el uruguayo parece no contar con la confianza del DT, pues ha sido considerado transferible.

Con este escenario, Cruzados seguiría en el mercado para buscar un defensa. El gran anhelo es el retorno de Benjamín Kuscevic, quien descendió con el Coritiba.

Además, la concesionaria de los precordilleranos no se ha bajado de la puja por César Pérez. No obstante, su posible arribo dependerá de que no llegue una oferta desde el extranjero, teniendo en consideración que competirá en el Preolímpico Sudamericano, con muchos veedores presentes.