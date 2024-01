“Cifras estratosféricas para nuestro medio”: Johnny Herrera cuestiona millonario sueldo que ganará Arturo Vidal en Colo Colo

Johnny Herrera abrió un nuevo foco controversial en el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo, al considerar que el King ganará “cifras estratosféricas para nuestro medio”, comparando su llegada al Cacique con las de Marcelo Salas a la U, e Iván Zamorano al club popular, quienes en su época sacrificaron dinero para poder cerrar sus carreras profesionales en ambos equipos.

Los dichos de Herrera fueron consignados por latercera.com, donde apuntaron a las dudas del actual comentarista de “Todos somos técnicos” tendría respecto del aporte que Vidal entregaría al Cacique, considerando que llegará a Macul con 37 años y una reciente operación de rodilla, en pleno proceso de recuperación.

Las dudas de Johnny Herrera

“Estamos hablando de cifras que son estratosféricas para nuestro medio. Si él tiene ganas de llegar a Colo Colo, yo creo que es un sueldo más que suficiente (...) el Matador (Salas), cuando vino a jugar a Universidad de Chile, llegó por siete mil dólares”, indicó Herrera.

Su comparación incluso consideró a Zamorano, futbolista que incluso quiso llegar gratis al Cacique debido al estado de quiebra de la institución popular, a la que llegó en 2003, y a la que el exarquero afirmó que firmó por “103 mil pesos, que era el sueldo mínimo de la época”.

“Yo tengo sólo cosas positivas de Arturo Vidal, yo compartí mucho tiempo con él, alrededor de, no sé, como ocho años. Se saca cresta y media entrenando, siempre, sin duda. El problema es en qué condiciones llega. Me refiero a la rodilla, claro. Post-operación, claro. Es que me preocupan las expectativas que se generan en cuanto a su vuelta. La expectativa que tiene el hincha típico, el hincha grosero”, agregó en el programa deportivo de TNT Sports.

“¿Alguien cree que le van a tomar exámenes médicos para volver? O sea, ni a palos. Ninguna posibilidad. Es la forma en que llegue, ese es el punto, que responda a las expectativas que le está exigiendo el medio, que sea destacado en Copa Libertadores, pero lamentablemente ni la realidad de él, ni la realidad de la selección, ni la realidad de nuestro fútbol es de nivel internacional. Tristemente esa es nuestra realidad, y ante eso ¿qué se puede hacer?”, finalizó.

