“Hace muchos años no se daba”: Marcelo Díaz recordó a los últimos DT de la U en su triunfal regreso al cuadro azul

Marcelo Díaz asumió en propiedad su nuevo rol de capitán y líder del camarín de la U, y en su triunfal regreso al club universitario, que este sábado goleó por 4-0 a Unión Española, aparte de alentar la ilusión de los hinchas azules, se despachó con los primeros cuestionamientos a las anteriores gestiones técnicas del plantel que actualmente dirige el argentino Gustavo Álvarez.

“Me siento muy cómodo, respetado y querido. El equipo está bien, hemos tenido una pretemporada muy dura, como hace muchos años no se daba por lo que dicen mis compañeros”, afirmó el Chelo, dejando en evidencia que el trabajo de Álvarez, a su parecer y el de sus compañeros, ha sido más intenso que el que tuvieron con Mauricio Pellegrino y Sebastián Escobar.

La alegría de Díaz en su regreso a la U

“Se vio una idea, vamos a buscar una identidad que sea a lo largo del campeonato”, agregó el volante formado en la U, quien precisamente valoró como nadie el regreso al club de sus amores.

“Una felicidad tremenda, estar de vuelta en casa, con esta gente. Vamos a correr, vamos a meter, nos vamos a jugar la vida, como quedó demostrado hoy (ayer)”, puntualizó Díaz, que afirmó sentir “orgullo” de volver como capitán de los universitarios.

“Desde que era pequeño soñaba con jugar en la U, fui hincha antes de. Me tocó ser campeón, me tocó jugar en el extranjero, defender siempre la camiseta de la U, incluso estando en la selección la llevé con mucho orgullo, y hoy estar de vuelta y llevar la jineta es motivo de orgullo. No puedo decir nada más, y una gran responsabilidad que tengo yo y que tiene el club”, explicó en entrevista a meganoticias.cl.

Sobre el final, y en un video publicado en las redes sociales del cuadro laico, Díaz refrendó su emotivo compromiso con la hinchada y la institución.

“Bueno, querida gente de la U, sólo quiero agradecerles por el recibimiento que nos han brindado a todos los jugadores. Sepan que vamos a dejar la vida este año, esperamos su apoyo, como lo han hecho el día de hoy, durante todo el año. Porque estoy seguro que vamos a construir juntos un excelente 2024, que vamos a recordar por siempre. Dios quiera que la salud nos acompañe y que tengamos muchas bendiciones. Cuídense mucho. ¡Y aguante la U!”.

