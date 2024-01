TKO nombra a The Rock parte de la Junta de Directores a sólo días del Royal Rumble

TKO Group Holdings ha nombrado a Dwayne Johnson para su junta directiva,

Johnson, una de las súper estrellas de la WWE más condecoradas en la historia de la compañía y el hombre estadounidense más seguido a nivel mundial en las plataformas de redes sociales, aporta a la Junta décadas de experiencia en entretenimiento en vivo y deportes. A través de su amplia cartera de negocios, que incluye Seven Bucks Productions, Teremana Tequila, ZOA Energy, Project Rock y la liga de fútbol de primavera recientemente combinada, la United Football League (UFL), Johnson tiene una experiencia significativa en la identificación y el cultivo de derechos de medios que generan ingresos, en vivo. eventos, patrocinio, licencias y oportunidades de redes sociales. El nombramiento de Johnson refleja el compromiso de TKO de ofrecer valor a largo plazo y un desempeño sólido para los accionistas a través de iniciativas de crecimiento estratégico tanto en UFC como en WWE.

Vince McMahon, presidente ejecutivo de la junta directiva de TKO, dijo: “Muy pocas personas en el planeta comprenden la convergencia de los deportes, el entretenimiento, los medios y los negocios como el Rock. Estamos orgullosos de que se una a la junta directiva de TKO para ayudar a llevar nuestra empresa a nuevas alturas”.

Dwayne “The Rock” Johnson dijo: “Mi abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia, y mi padre, Rocky ‘Soulman’ Johnson, nunca hubieran pensado que llegaría este día. Es por eso que me siento muy honrado de tener un asiento en la mesa que tiene décadas de historia y legado familiar para mí. Una mesa que mi familia ayudó a construir. Estar en la junta directiva de TKO y asumir la plena propiedad de mi nombre, ‘The Rock’, no sólo no tiene precedentes, sino que es increíblemente inspirador a medida que mi loca vida está cerrando el círculo. En esencia, soy un constructor que construye para la gente y sirve a la gente, y Ari está construyendo algo que realmente cambia las reglas del juego. Estoy muy motivado para ayudar a continuar expandiendo globalmente nuestros negocios de TKO, WWE y UFC como líderes mundiales en deportes y entretenimiento, mientras represento con orgullo a tantos atletas y artistas fenomenales que se presentan todos los días y trabajan duro con los suyos. dos manos para hacer realidad sus sueños y cumplir con nuestras audiencias. He estado ahí, sigo ahí y esto es para ellos”.

Ariel Emanuel, director ejecutivo de TKO, dijo: “Estoy encantado de asociarme con Dwayne y darle la bienvenida a su inmenso talento a la junta directiva de TKO. Dwayne aporta una increíble trayectoria en la creación de contenido y la construcción de marcas de consumo reconocidas a nivel mundial, y desempeñará un papel clave en la realización de nuestras ambiciones para TKO”.

WWE también celebró un acuerdo de servicios y comercialización con Johnson que prevé sus servicios promocionales, de licencia y otros, y un acuerdo de cesión de propiedad intelectual según el cual Johnson se ha asegurado la propiedad del nombre de marca registrada, “The Rock”. El nombre deriva de su padre, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Rocky Johnson, quien fue el primer campeón negro en la historia de la WWE (junto con su socio Tony Atlas). El abuelo de Johnson, Peter Maivia, un luchador profesional samoano-estadounidense, fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de la WWE en 2008.

La incorporación de Johnson, así como el nombramiento hoy de Brad Keywell a la junta directiva de TKO, aumentará la junta directiva de TKO de 11 a 13 miembros.

