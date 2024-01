Lionel Messi rompe la barrera y habla en inglés en la presentación de la playera del Inter de Miami

Lionel Messi se está alistando para encarar su segunda temporada en la MLS, luego que el astro argentino decidió dejar Europa el año pasado.

Aunque ha estado en diferentes países, el sudamericano se ha negado a hablar otro idioma que no sea el español, en especial, el tono característico de los argentinos.

Messi se atrevió a hablar ingles en la presentación de la nueva playera del Inter de Miami

Sin embargo, en la presentación de la nueva playera de visita del Inter de Miami, el sudamericano se animó a hablar un poco en inglés, una situación que sorprendió a los invitados al evento.

Lionel Messi se pronunció en inglés al bautizar un barco de la flota del sponsor principal de la nueva camiseta del Inter Miami. pic.twitter.com/v9lgQIDuxB — Clarín (@clarincom) January 24, 2024

Fue en el crucero ‘Icon of the seas’, en el que Lionel participó en la presentación de la elástica. Acompañado de sus compañeros, ofreció algunas palabras al público y agradeció el cariño mostrado por la afición.

“Antes que nada me gustaría agradecer a todo el grupo de Royal Caribeen por darme este privilegio. Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero, asi que, sin más, nombro a este barco ‘Icon of the seas’. Dios bendiga a todos los que naveguen en él”, comentó.

Cremaschi alabó el papel de Messi en el Inter de Miami

El joven volante del Inter de Miami, Benjamín Cremaschi, habló sobre el impacto que ha generado Leo en el vestuario, luego de arribar al equipo.

Además, confesó que es un motor importante para él y sus compañeros, ya que la mayoría lo ve como un ídolo a seguir.

¡ESPECTACULAR MOMENTO! Luis Suárez celebró sus 37 años con el plantel del Inter Miami y, obviamente, tuvo que sufrir el típico pasillo. Pero... ¡atención a su reacción cuando lo golpeó LEO MESSI! 🤣



🗣️ "¿DESDE CUÁNDO PEGÁS VOS EN LOS PASILLOS, BOBO...?" pic.twitter.com/PimJRkM8ev — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2024

“Tenerlo en el día a día nos muestra la clase de personas que es. Él ganó todo en su vida y como ganó todo es el hombre más humilde que conozco, que nunca te echará nada en cara.

“He hablado con él muchas veces y siempre trata de ayudar a los jóvenes. Siempre es lindo tener a alguien de esa calidad, que pueda ayudar a los jóvenes y al equipo”, detalló para CNN.