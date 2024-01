“Nos va a llevar al Mundial”: Ricardo Gareca aterriza “muy contento” en Chile y especialistas aseguran que el DT mejorará a la Roja

Finalmente, y luego de semanas de especulaciones de la prensa deportiva respecto de su llegada a la selección chilena, el entrenador argentino Ricardo Gareca aterrizó esta tarde en territorio nacional luego de arreglar su contrato con la ANFP.

Fueron varios días los que el estratego transandino, junto a su equipo de abogados, estuvo negociando con el ente rector del fútbol nacional su arribo a la Roja, acuerdo que según informaron en redgol.cl “llegó en las últimas horas”, y que le permitió al exdeté de Perú pisar suelo chileno esta jornada para rubricar su firma en el contrato que lo vinculará al representativo nacional durante todo el proceso mundialista de 2026.

El arribo oficial de Ricardo Gareca

Si bien Gareca evitó el asedio periodístico en el aeropuerto, fue captado por 24 Horas (en un registro que publicó el periodista Benjamín Bonhomme en TwitterX), llegando al hotel donde esperará a su presentación oficial de esta tarde, y en el que afirmó sentirse “muy contento” de asumir el desafío de llevar a la selección al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Ricardo, contento de estar acá en Chile (...) ¿Era el desafío que esperaba? (...) ¿Altas expectativas Ricardo en lo que se pueda dar este tiempo acá, en Chile?”, lanzó el periodista del canal de noticias al deté en el registro publicado en la red social X, donde Gareca fue enfático para responderle a sus tres preguntas que “sí, muy contento (...) sí, claro. Muchas gracias. Claro, claro, claro. Por supuesto”.

“Ya está en suelo nacional el nuevo técnico de la selección chilena, está haciendo todo el trámite de policía internacional, acá en el aeropuerto de Santiago, el nuevo técnico de Chile, que será presentado pasadas las 19:00 horas”, informó por su parte el periodista Marco Escobar, del canal DSports de la señal de Direct TV.

El arribo ya confirmado de Gareca a la Roja provocó la inmediata reacción de Patricio Yáñez, quien en su espacio de comentarista deportivo en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, aseguró que con el nuevo entrenador transandino las opciones de clasificar al Mundial 2026 pasan de ser una incertidumbre a una realidad.

“Reúne todas las capacidades para llevarnos al Mundial (...) independiente de los sueldos, porque muchos apuntan a lo que ganará, esa cuestión la verdad es que no me importa demasiado, yo creo que llegó un técnico que nos lleva al Mundial”, aseguró.

“No tengo ninguna duda. No sé si entre los cuatro primeros, lo veo difícil. No sé si quinto, lo veo complicado. Pero que nos va a llevar al Mundial Gareca, no tengo ninguna, ninguna duda”, finalizó.

