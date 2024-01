“Para mí no es relevante”: Toselli olvida ninguneo de Nicolás Castillo en la previa al clásico universitario

El arquero de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, respondió esta tarde a las críticas que el año pasado recibió de parte de Nicolás Castillo, su rival de este sábado en el primer clásico universitario de 2024, quien en sus redes sociales ninguneó al portero por olvidar su pasado en la UC para irse a jugar a la U.

En aquel entonces, Castillo había citado en su cuenta de Instagram al escritor Eduardo Galeano para ironizar con el traspaso de Toselli al club laico, señalando que “en la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”.

Me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como ex compañeros — Cristopher Toselli

La respuesta de Toselli a Nicolás Castillo

Y precisamente de esos dichos fue que el arquero de la U aportó con una diplomática respuesta en la conferencia azul de esta tarde, en la que aseguró que tal frase del delantero de la UC “no es relevante”.

“Para mí no es relevante, la verdad. No es un tema que me tenga ni preocupado ni que he pensado”, señaló Toselli.

“Con Nicolás le tengo el mayor respeto. Me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros. Para mí no va más allá”, finalizó el portero, quien adelantó que a pesar de ser un partido amistoso, irán por el triunfo en el duelo ante los cruzados.

“El partido del sábado (en Coquimbo) queremos plasmar esa misma idea que mostramos contra la Unión Española (ganaron 4-0), sabiendo también que es un rival distinto, que es un clásico, que independiente de que sea amistoso, lo queremos ganar”, finalizó.

