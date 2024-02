Arturo Vidal pide que el campeonato no pare “por tonteras” tras conflicto de los clubes con el Sifup por los seis extranjeros

Arturo Vidal aseguró que el conflicto entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y los dirigentes de clubes chilenos, por aprobar seis futbolistas extranjeros en cada equipo, en un tema que “le hace mal al fútbol” y que el campeonato nacional no debe parar “por tonteras”.

El King se pronunció respecto del nuevo foco crítico en el balompié criollo una vez que terminó su apoteósica presentación como nuevo jugador de Colo Colo en el estadio Monumental, y en su estilo, pidió que el tema “se solucione lo antes posible”.

La reacción de Arturo Vidal

“Ojalá se solucione lo antes posible, que el Campeonato no pare por tonteras, que se juegue, que el fútbol chileno necesita jugar, necesita volver a agarrar un buen nivel para poder pelear internacional, hay que dejar los paros atrás y que la ANFP empiece a hacer las cosas bien”, afirmó el seleccionado chileno, quien aseguró que este tipo de problemas “le hace mal al fútbol”.

“Le hace mal a los futbolistas, a los más chicos, ojalá que se ordene pronto y que el campeonato empiece”, dijo Vidal, quien además evidenció su emoción por el apoyo recibido de parte de los hinchas albos en el Monumental.

“Todo el mundo piensa cuando está afuera, que uno es más querido afuera que en su propio país, pero ahora me doy cuenta de que no es así, acá en Chile hay mucho cariño por los jugadores, por lo que han representado a Chile, y hoy (ayer) me lo hicieron sentir de esa manera”, señaló.