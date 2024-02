Show en la Copa África: Árbitro empujó a jugador y ‘lavaron’ a un técnico mientras lloraba

La Copa África 2024 no ha llamado mucho la atención en los países latinoamericanos y son pocas las personas que lo están siguiendo. Sin embargo, hubo una escena que causó mucho revuelo en redes sociales por la particularidad de los hechos tras finalizar un partido.

El Show de la Copa África le da la vuelta al mundo:

Entre el viernes 2 y este sábado 3 de febrero se disputaron los cuatro partidos válidos por los cuartos de final de la Copa, del que se destacó el enfrentamiento entre Malí y Costa de Marfíl.

Resulta que Costa de Marfíl despachó del torneo a la Selección Malí durante el tiempo extra, lo que ocasionó un fuerte reclamo de los eliminados contra el árbitro, quien ‘se paró duro’ y le pegó tremendo empujón a uno de los futbolistas, específicamente a Hamarí Traoré, quien fue expulsado al finalizar el compromiso.

Sin embargo, esta no es la única escena particular que se dio en ese preciso momento, pues el entrenador Éric Chelle no pudo contener las lágrimas tras la eliminación de su equipo, pero su asistente fue muy oportuno y le echó agua en la cabeza, seguramente para intentar ayudarlo.

A continuación le presentamos los particulares videos:

Refrescando la tristeza del técnico de Malí 🇲🇱 pic.twitter.com/qwN6U5VFpi — Guillermo Arango (@guilloarango) February 3, 2024

Así va la Copa África 2024:

Costa de Marfíl y la República del Congo ya se clasificaron a la semifinal del torneo y se disputarán el cupo al partido definitivo en búsqueda de ser la mejor selección del continente.

Por otro lado, Nigeria espera rival que saldrá del enfrentamiento entre Sudáfrica y Cabo Verde.