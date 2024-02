The Rock regresa, carea con su primo Roman Reigns y va tras su Campeonato Universal de la WWE

Por años llevamos pidiendo una lucha en específico. Por muchos años la WWE lleva coqueteando con una rivalidad que podría marcar el curso de un nuevo comienzo en la empresa. Anoche, finalmente, se nos dio la oportunidad, pero el público global no reaccionó como esperábamos. O tal vez si… Pregúntenle a Batista camino a WrestleMania 30. Pero vamos al chisme.

“Roman, yo quiero tu título, pero quiero algo más. Vengo por ti, pero no en Wrestlemania.” IF YOU SMELL WHAT THE ROCK IS COOKING. Alabama estalla. Sale The Rock y el mar de aplausos es inmediato.

The Rock observa a Cody Rhodes, ganador del Royal Rumble 2024. A 2 microsegundos de estallar en lágrimas porque está cediendo su oportunidad titular por el bienestar del negocio, Cody simplemente se muerde la lengua y le da un abrazo a The Rock. Se va del cuadrilátero. Así fue como tuvimos por primera vez, cara a cara en un mismo cuadrilátero, a The Rock y Roman Reigns. ¿Quien es la cabeza de la mesa?

La WWE anunció que el jueves tendrán una conferencia de prensa desde Las Vegas en donde Lucha Libre Online y El Calce tendrán representación. Se espera que allí se haga el anuncio que venimos reportando hace meses. Todo indica que tendremos a The Rock, el nuevo integrante de la Junta de Directores de TKO, enfrentándose al Jefe Tribal, La Cara de la WWE, Roman Reigns, por el Campeonato Universal Unificado de la WWE, título que Reigns ha ostentado por los pasados 1,248 días.

Lucha Libre Online confirma que la WWE cambió sus planes para WrestleMania. Esto debido a la lesión de Punk, la situación con las acusaciones en contra de Vince McMahon y el no tener a Brock Lesnar en el cartel por venir vinculado a la demanda de Vince. Antes de la lesión de Punk, había un equipo de trabajo muy seguro de que Cody estaría en la estelar de WrestleMania 40. Ese ya no es el caso. Fue The Rock quien impulsó fuertemente para trabajar con Roman Reigns.

Arabia Saudita estuvo sobre la mesa. Esta es la decisión final. Parece ser que The Rock irá a WrestleMania 40 a menos que algo extraordinario ocurra en los próximos días. Esto a menos que alguien se de un jangueo sólido con Jon Z y La Matriarca en los próximos días y se le ocurra la maravillosa idea de ponerlo en Elimination Chamber desde Australia. Digo, porque el público está como Churumba cuando los Leones de Ponce perdieron la final del BSN en el Pachín Vicens. ¿No me creen? Chequéense esto…

La WWE subió el video del regreso de The Rock a SmackDown con el careo con su primo, Roman Reigns. El video tiene el triple de dislikes en comparación con los likes. Pero el mundo entero está hablando de la lucha y el mundo entero la verá. ¿Saben porque? Porque la lucha es dinero puro para atraer fanáticos nuevos, fanáticos casuales y atraer al fanático nostálgico molesto con la empresa porque Stone Cold no sigue luchando. Negocios son negocios.

El problema es que el video tiene cerca de 40,000 likes vs cerca de 120,000 dislikes con casi 13,000 comentarios destruyendo a Rock. ¿Hará el público con The Rock lo mismo que le hicieron a Batista hace 10 años? ¿Forzarán una triple amenaza o una movida al próximo evento en vez de hacer la lucha en WrestleMania 40? ¿Cómo te sientes sobre la posibilidad Rock vs Reigns?

