Marcelo Díaz defendió su polémico posteo sobre el Estadio Nacional: “Puedo publicar lo que se me antoje”

El futbolista de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, reafirmó su posición respecto al polémico posteo que realizó en redes sociales tras los incidentes acontecidos en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, donde el Estadio Nacional sufrió daños considerables en su infraestructura, especialmente en el sector norte y en el Memorial hacia los Detenidos Desaparecidos.

Díaz, conocido por su ferviente compromiso con el club azul, publicó en su cuenta de Instagram: “Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos”, en clara referencia al Estadio Nacional, generando diversas interpretaciones y reacciones en las redes sociales.

En una conferencia de prensa, el mediocampista abordó el tema, enfatizando que su intención fue exclusivamente en apoyo a la Universidad de Chile y no en contra de ningún otro equipo. “Mi única misión, desde que llegué aquí, es crear un ambiente de positivismo, del que nos tenemos que cuidar todos. Somos una familia y tenemos que cuidar el Estadio Nacional”, declaró, según consignó Chilevisión Deportes.

Díaz defendió su derecho a expresarse libremente en sus redes sociales, afirmando: “En mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje. Puedo decir cualquier cosa, borrar o sumar. No creo que dependa de una letra, palabra o frase”. Añadió además que no ha faltado el respeto a nadie con su publicación.

“Somos el club más fiel del mundo”

El jugador aprovechó la ocasión para elogiar la lealtad y pasión de la hinchada de la Universidad de Chile, destacando que el club representa un sentimiento único y especial. “Acá sí somos diferentes. Somos el club más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo”, afirmó.

Finalmente, Díaz cerró el tema reiterando que no se hace responsable de las opiniones de los demás y que el manejo de sus redes sociales es un asunto personal. “No me puedo hacer cargo de lo que opine la gente”, concluyó.

La Universidad de Chile debutará en el Campeonato Nacional enfrentando a Cobresal este domingo 18 de febrero, en un partido programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional.