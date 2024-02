“Ministro del cahuín, por favor”: Arturo Vidal las emplumó contra Jaime Pizarro tras dichos sobre incidentes en el Nacional

El domingo recién pasado quedó la grande en el Estadio Nacional, donde Colo-Colo y Huachipato disputaban la Supercopa. El partido se suspendió en el segundo tiempo por desmanes al interior del coliseo, que además de provocar lesiones en varias personas, incendió el memorial a los detenidos desaparecidos de la dictadura.

Luego de la suspensión del encuentro, Arturo Vidal se mostró molesto por la decisión e indicó que en otras partes del mundo, el partido se terminaba igual. “A veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final, y no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente. Esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia”, dijo el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, respecto a la opinión del King.

Y bueno, como era de esperarse, el refuerzo estrella de Colo-Colo se refirió a la reflexión del titular del Deporte, en su cuenta de Twitch.

“Ministro del cahuín, por favor ¡no te metas! Tienes que hacer lo que tuyo, eres el ministro del Deporte, preocúpate de eso. Se mete en lo que dije yo”, dijo Vidal.

“Debe de ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho”, agregó respecto al papá de su compañero de camarín, Vicente Pizarro.

Luego de haber lanzado estas fuertes críticas, luego bajó el tono: “Qué lata porque (Jaime Pizarro) es una buena persona, yo no tengo nada contra él, lo he saludado bien. Pero cuando se meten conmigo, eso ya no va, no va”.