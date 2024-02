Esto es lo que se sabe sobre la posible participación de Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de París 2024

Los rumores apuntan a que Lionel Messi podría reforzar a la Selección Sub 23 de Argentina para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que el astro tiene deseos de ir a la justa.

Todo comenzó como una serie de murmullos, los cuales apuntan a que Leo habría levantado la mano, al tratarse de la última oportunidad de ir a la justa veraniega.

Lionel Messi podría disputar lo JO de París 2024

Y es que, otro de los puntos que hay que tomar en cuenta, es que la Sub 23 de Argentina es dirigida por Javier Mascherano, quien fuera compañero de Messi en la Albiceleste, así como en el FC Barcelona.

"Leo obviamente tiene la invitación hecha"



Javier Mascherano destacó que Lionel Messi tiene "las puertas abiertas" para participar en los Juegos Olímpicos París 2024, pero que "dependerá de los compromisos" del 10.

De hecho, el “Jefecito” fue quien reveló que le gustaría ver a su amigo en París 2024, aunque es consciente que todo dependerá de él.

“Ya todos conocen mi relación con Leo, la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente. Nos felicitó, muy contento. Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más”, sentenció.

Messi estaría orgulloso de ir con la Selección Argentina

No hay dudas. Lionel Messi DEBE estar en París 2024. Tiene que ser la bandera y el capitán de Argentina en este nuevo desafío. La sede es un condimento extra por lo mal que la pasó durante su estadía en el PSG, la historia es conocida.



Vamos por la segunda, Leo. 🥇🇦🇷 pic.twitter.com/DkLiXtm1p4 — Pollo (@ThomasZelazko) February 11, 2024

Cabe destacara que Leo ya ganó una medalla de oro, cuando disputó el torneo de fútbol olímpico, que se desarrolló en la edición 2008 de Beijing.

En aquella selección, Messi compartió cancha con hombres como Sergio ‘Kun’ Agüero, Ángel Di María y el propio Javier Mascherano.

Gerardo Martino, entrenador del Inter de Miami, habló sobre la posible convocatoria de Lionel a los Juegos Olímpicos y comentó que aún no ha platicado con él del tema.

“La verdad que no. No hemos hablado del tema con él. Leo las noticias y yo aprendí que con el tiempo que no todo lo que leo o escucho debo hacerle caso...pero no, no he habaldo con él (Messi)”, comentó.