Darío Lezcano partió a Paraguay y se fue dejando duras críticas contra Gustavo Quinteros: “Era una mala persona”

El delantero paraguayo Darío Lezcano dejó este lunes Chile y bueno, también Colo-Colo, para regresar a su país luego de una intensa negociación. Jorge Almirón no lo tenía en cuenta para su proyecto en el albo.

Lezcano partió a su nuevo equipo, el Tacuary, de Paraguay, y en conversación con Radio Agricultura, no se guardó nada en contra del ex DT de Colo-Colo, Gustavo Quinteros.

“Estoy feliz por regresar a mi país, pero también triste porque en Colo-Colo no me dieron la oportunidad de lo que sabía hacer. Pero las cosas se dieron y llegamos a un acuerdo para salir. Me voy contento porque sé qué clase de jugador soy”, dijo.

Todo contra Quinteros

“Él no me dio la oportunidad de demostrar en uno o dos partidos si podía o no jugar. Nunca nos peleamos… Yo creo que él se enojó conmigo cuando le dije que tenía lo de Emelec… Nadie se atrevió a decirle las cosas a él”, sostuvo.

“Él (Quinteros) no me dejó ir a Emelec porque dijo que Damián (Pizarro) se tenía que vender y no iba a tener delanteros. Yo le dije a Morón que me dejara ir, ya que yo quería jugar y él iba a meter a Marcos (Bolados) antes que a mí”, agregó.

Luego precisó que Quinteros habló mal de él. “Me perjudicó. En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”, precisó.

“Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo?, yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí. No lo entiendo”, sentenció.