Claudio Bravo habla de su posible retiro: “Si no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol...”

El futuro del destacado portero chileno Claudio Bravo está en el centro de atención una vez más, esta vez debido a sus declaraciones sobre una posible retirada del fútbol. Con la llegada de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección chilena, el nombre de Bravo ha vuelto a estar en el radar de la Roja, y todo indica que su participación en el equipo nacional será una realidad.

El propio estratega argentino confirmó haber mantenido una fructífera conversación con el guardameta, destacando su interés genuino en continuar representando a su país en el ámbito futbolístico. “Bravo se mostró muy abierto en todo aspecto, competitivo y con un interés real en seguir participando en la selección”, señaló Gareca sobre el retorno inminente de Bravo al equipo nacional.

Sin embargo, el año 2023 no fue sencillo para Claudio Bravo. La marginación de la Roja y las lesiones mientras jugaba para el Real Betis le impidieron tener una temporada regular. Ahora, ya repuesto físicamente, espera recuperar el tiempo perdido, aunque su futuro en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini parece incierto.

“Disfrutar al máximo”

Bravo finaliza su contrato con el club español en el mes de junio y hasta el momento no ha iniciado conversaciones sobre una posible renovación. “No hemos hablado con el club ni con Manuel (Pellegrini) ni nada, porque a mí tampoco se me pasa por la cabeza. Lo único que tengo en mi mente ahora mismo es disfrutar al máximo”, afirmó el portero en una entrevista con Eugenio Salinas en su canal de YouTube.

Ante la incertidumbre sobre su futuro, Bravo abordó directamente la posibilidad de retirarse del fútbol, admitiendo que podría llegar a suceder a mediados de año. “Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol... y no pasa absolutamente nada”, confesó, según informó Deportes 13.

“Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llene de expectativas... ¿Por qué no? Pero, a día de hoy, no tengo nada claro en ese sentido. A nivel de futuro no tengo nada decidido ni nada pensado más allá”, concluyó Bravo, dejando en el aire su futuro en el mundo del fútbol.