Molestia alba con el aforo: Partió venta de entradas para partido de Colo-Colo con Godoy Cruz en el Monumental

Este jueves 29 de febrero Colo-Colo enfrentará a Godoy Cruz en el Estadio Monumental, por el partido de vuelta para conseguir un cupo en la fase de Grupos de la Copa Libertadores. Los albos cuentan con ventaja, ya que en Mendoza se impusieron por un gol, por lo que en Santiago les basta conseguir un empate para avanzar.

Y este martes a las 15.00 horas comenzó la venta de entradas para el encuentro, para los accionistas e hinchas preferentes. A las 16:00 horas comenzará la venta para Socios, y este miércoles 28 a las 10:00 horas iniciará la preventa para los clientes de MercadoPago y Cacique Mach.

En tanto, también el miércoles a las 15 horas parte la venta para público general y público visitante, a través de Punto Ticket.

🚨 VENTA DE ENTRADAS 🆚 GODOY CRUZ



👉🏼 El canje de 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 Hincha Preferente 2023 estará habilitado 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 de la venta general.



Aforo de 30 mil

En tanto, los albos esperaban llenar el estadio, sin embargo, las autoridades le otorgaron un aforo de 30 mil personas.

El DT de Colo-Colo, Jorge Almirón aseguró que es “una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar, que sea una fiesta. La última vez que se llenó fue cuando llegó Arturo Vidal. Una lástima que no se pueda organizar bien”.