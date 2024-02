Municipio de San Antonio se querella contra responsables del diseño, la construcción y la recepción del estadio local

La Municipalidad de San Antonio presentó este jueves 29 de febrero una querella criminal contra las autoridades responsables del diseño, construcción y recepción del estadio Olegario Henríquez.

La querella, que fue presentada en el Juzgado de Garantía de San Antonio, va dirigida en particular contra los directores nacionales y regionales de la dirección de arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la época (2018 y 2021) y también, contra el ex alcalde Omar Vera, el ex Secpla Christian Ovalle y los funcionarios que estén involucrados.

El abogado Manuel Villarroel, quien fue el encargado de presentar la querella, sostuvo que “están determinados los posibles responsables por el mal diseño, mala ejecución y de la mala recepción provisoria que se hizo por parte de tres organismos diferentes en el historial que ha tenido el estadio municipal de San Antonio”.

“Contamos con los antecedentes suficientes para que se inicie una investigación de si estos hechos constituyen delitos graves como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y cualquier otro donde estén involucrados funcionarios públicos y/o también funcionarios privados de la empresa Valko”, agregó.

El estadio municipal de San Antonio se encuentra en uso de la comunidad donde más de 200 atletas ya han utilizado el recinto, en especial la pista atlética. Esto, gracias a las acciones realizadas por la Alcaldía Ciudadana al habilitar oficinas modulares y más baños para el aumento del aforo.

La Alcaldesa Constanza Lizana resaltó los avances que ha realizado la administración para el uso del estadio “sin embargo, el recinto no se puede utilizar en su totalidad, todo lo que es infraestructura se encuentra tal cual lo declararon en

Contraloría con el informe y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados con graves fallas y falencias constructivas que impiden su uso y motivo por el se inyectaron recursos para su reparación”.

“En razón de aquello y las responsabilidades que hay entorno a eso, nosotros vamos a interponer todas las acciones legales para determinar quienes son los responsables de que hoy en día, una inversión de 12 mil millones de pesos no pueda estar completamente a disposición de la comunidad de San Antonio para la promoción y el desarrollo el deporte de nuestra comuna”, complementó.

Para el municipio, los responsables de la mala ejecución del proyecto recaen “en el anterior alcalde, Omar Vera, el ex secretario de planificación, Christian Ovalle, así como también de quien desarrollo el diseño que es la consultora de Cristian Guixe”.

Así es como la jefa comunal manifestó que “también tenemos dudas a una posible corrupción, por todas las faltas de fiscalización y omisiones que realizó el área de arquitectura, ya que acá hay serios problemas en el diseño y ejecución del estadio Municipal”.

“A través de esta investigación se busca dar con los responsables y ver también cómo se hizo uso de los recursos públicos, ya que, estamos profundamente preocupados de que exista alguna corrupción vinculada a la materialización, diseño y ejecución del estadio Municipal”, complementó Lizana.

Además, la Alcaldesa sostuvo que “estamos exigiendo al MOP que agilice las obras comprometidas. Existe una carta GANTT que no se ha cumplido. Lleva más de seis meses de atraso, estamos instando para que nosotros como municipio realizamos el cierre perimetral, podamos licitar algunas partes de las obras menores para poner el uso el estadio para la comunidad de San Antonio”.

“En particular la reparación que requieren los codos de las graderías y exigimos a la ministra Jessica López que se haga presente y tome el estadio Municipal como una tarea prioritaria atendido a que los errores que no permiten tener completamente en su uso por los sendos errores que tuvo el MOP y la administración municipal anterior”.

Para finalizar, la jefa comunal recalcó que “nosotros queremos que la comunidad de San Antonio pueda utilizar el estadio y por lo mismo, instamos a las distintas instituciones que se pongan a disposición para apurar las obras. Es por ello que le exigimos al ministerio de Obras Públicas que asuman el estadio Municipal como tema prioritario para tener el estadio abierto al público lo antes posible”.