Escándalo en el fútbol argentino por denuncia contra árbitro

El entrenador de Independiente de Avellaneda, Carlos Tévez, conocido en el mundo del fútbol por desarrollar una fructífera carrera profesional como jugador, está en el ojo de la tormenta en su Argentina natal por tildar como “ladrón” en sus últimas declaraciones al árbitro Pablo Dóvalo, referí del partido disputado la noche del martes 5 de marzo entre su equipo y el club Barracas Central.

“Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual. Es una locura lo de este tipo. Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Que no nos caguen”, declaró Tévez.

[ También puedes leer: Este fue el precio que pagó Luis Suárez por su nueva mansión en Miami ]

Lejos de dar marcha atrás a sus dichos, en rueda de prensa en el mediodía de este miércoles el “Apache” reafirmó su postura contra el arbitraje que generó polémicas durante el partido que terminó empatado 2 a 2, reiterando que no cambiará su versión.

“Sigo pensando lo mismo que ayer: robaron a Independiente. Ojalá que haber dicho lo que pienso no le traiga consecuencias a Independiente porque sino, ahí tengo que dar un paso al costado. No voy a cambiar mi versión. Sigo mirando todas las jugadas y sigo insistiendo en que nos perjudicaron”, sentenció Tévez, en compañía del presidente del club, Néstor Grindetti.

🔵 COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/hqXiIn5FOK — Asociación Argentina de Árbitros (@aaaprensa) March 6, 2024

Denunciarán a Tévez

Ante el escándalo, la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), de la mano de su Secretario General, Federico Beligoy, emitió un comunicado para confirmar que iniciarán acciones legales contra Carlos Tévez.

“La Asociación Argentina de Árbitros repudia enérgicamente los dichos vertidos por el Sr. Carlos Alberto Tevez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente, en los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dóvalo”, cita parte del mensaje emitido en la cuenta X del ente arbitral.