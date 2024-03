Mike Tyson, la leyenda del box que vive de generar ganancias con la marihuana

Mike Tyson es uno de los grandes boxeadores en la división de peso pesado. Su fama alcanzó niveles inigualables, al grado de ser imagen de muchas marcas de prestigio. Incluso, rompió el molde y fue parte algunos juegos de video, en donde fue la imagen principal.

Gracias al éxito deportivo, el pugilista estadounidense hizo una gran fortuna monetaria; además, los patrocinadores lo hicieron que poco a poco aumentara su riqueza.

Mike Tyson, el polémico boxeador estadounidense

Mike fue dos veces campeón en su división. De hecho, logró el récord de ser el pugilista más joven en lograr un título mundial, con 20 años, cuatro meses y 22 días.

Sin embargo, Tyson tuvo una vida complicasa fuera de los cuadriláteros, entre drogas, arrestos, acusaciones de violación, así como otras situaciones.

De hecho, una de las imágenes mas recordadas fue cuando pisó la cárcel, en donde permaneció durante tres años y ocho meses.

Otro escandalo que manchó su carrera se presentó el 28 de junio de 1997, en el segundo enfrentamiento ante Evander Holyfield, marcando así uno de los actos más polémicos en el boxeo mundial.

Y es que Tyson, en el tercer round, se enfureció ante los constantes cabezazos de su rival y mordió la oreja de su adversario.

Esto fue tocar fondo para “Big Mike”, puesto que los excesos, la droga y el alcohol, se estaban apoderando de su carrera como pugilista.

El boxeador estadounidense tocó fondo, al grado de que toda la fortuna que generó se fue y quedó en números rojos.

Tyson ahora vive de plantar marihuana

Pero años más tarde, Tyson encontró un alivio en la mariguana y en los hongos, pues fueron sus aliados para encontrar su lado espiritual, que lo encaminó a una paz mental que hace mucho tiempo no había conseguido.

“Cuando descubrí la medicina natural todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida. La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual

“A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió ayudándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina”.

De hecho, el boxeador creó una empresa, que se encarga de plantar cannabis, la cual se encuentra localizada en California y la nombró Tyson Ranch.

El consumo de hierba en esa localidad de Estados Unidos es legal, por lo que el deportista la situó ahí para no tener problemas.

La empresa le ha dejado grandes dividendos al cexampeón; además, su regreso a los cuadriláteros fue un impulso extra que ayudó a doblar las ganancias de la compañía.

Según el medio estadounidense Cheat Sheet, Tyson Ranch tiene ganancias mensuales cercanas a los 500 mil dólares; sin embargo, Mike le representa una perdida a su compañía, ya que en el mismo lapso consume alrededor de 41 mil dólares en mercancía.