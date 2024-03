Ricardo Gareca deja fuera a Gary Medel de su primera nómina de la Roja: “No significa que no pueda estar en un futuro”

Varias sorpresas dejó la primera nómina de Ricardo Gareca, el nuevo entrenador de la selección chilena, quien para los próximos partidos amistosos de la Roja frente a Albania y Francia no contará con los históricos Gary Medel y Arturo Vidal, ni el delantero chileno-británico Ben Brereton.

Por contrapartida, el estratego confirmó el regreso al combinado nacional de tres futbolistas de la Generación Dorada que por un largo tiempo habían sido marginados del proceso mundialista por el anterior deté la selección, Eduardo Berizzo.

Los regresos y bajas a la selección de Chile

Se trata del arquero de Betis de España, Claudio Bravo; el defensor de Independiente de Argentina, Mauricio Isla; y el delantero de Atlético Mineiro, Eduardo Vargas.

Entre las bajas, si bien la de Vidal se había adelantado por los medios deportivos debido a las condiciones físicas del actual mediocampista de Colo Colo, la que más llamó la atención fue la de Gary Medel, quien a juicio de Gareca podría ser considerado en futuras convocatorias.

“Gary, en este caso, que no ha sido convocado, no significa que él no vaya a poder estar en un futuro. Eso es algo que iremos resolviendo. Simplemente para estos partidos lo que hemos considerado está en esta lista, lo demás no hay nada. Por lo demás, si Gary se mantiene (...) yo me he comunicado con todos los muchachos, no le he asegurado nada a absolutamente nadie, ni ser convocado, ni de jugar, simplemente fue a modo de presentarnos”, anticipó el entrenador, cuya primera nómina consideró a 24 futbolistas.

Entre ellos, los arqueros Brayan Cortés, Bravo y Gabriel Arias; los defensas Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Isla, Nicolás Fernández y Gabriel Suazo; los mediocampistas Tomás Galdames, Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez y Darío Osorio; y los delanteros Cristián Zavala, Diego Valdés, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez y Vargas.