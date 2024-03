The Rock regresa a los cuadriláteros en WrestleMania 40

Dwayne “The Rock” Johnson, es sin duda alguna una de las figuras más icónicas en la historia de la lucha libre profesional. Esto independientemente de cuanto llores o hagas una perreta en el piso del supermercado como cuando tu mamá no te compraba el dulce que querías. Rocky encontró su primer éxito en la WWE posterior a no obtener éxito en el mundo del fútbol americano. Después de seguir los pasos de su abuelo y padre en el cuadrilátero, The Rock se convirtió en uno de los luchadores más carismáticos y exitosos en la WWE, forjando una carrera que lo llevaría al estrellato en Hollywood.

¡Ahhhhh! ¡Y todo esto comenzó con sólo 7 dólares en su bolsillo! ¿Por dónde comenzamos? Por el principio pen…

Aquí les va un resumen tan filtrado que tu mejor amigo saldría con ese resumen a un date porque le creyó que se veía como las fotos de Instagram. Rocky Maivia debutaba, pero el público lo rechazó abucheándolo en masas porque no conectaba con la audiencia. De momento se convirtió en The Rock y pasó de cánticos de “muere Rocky, muere”a “hazme un hijo Rock”.

Rock protagonizó el famoso “Attitude Era”. Su histórica rivalidad con Stone Cold Steve Austin es legendaria en la WWE, marcando uno de los períodos más emocionantes de la lucha libre profesional. La intensidad y espectacularidad de sus combates elevaron la popularidad de ambos luchadores a niveles sin precedentes, lo que contribuyó significativamente al auge de la WWE en la época. Esto le dio la victoria a WWE sobre WCW luego de que Ted Turner los tuvo como chatas por muchos años.

Adelantemos el tiempo. Vamos a la era en donde Maripily es un ícono que representa a todo Puerto Rico, Jovani Vazquez y su café son lo más popular en el 100 por 35 y Tata Charbonier a punto de pisar la prisión. En el 2024, The Rock sorprendió al mundo con su regreso a la WWE, esta vez como parte de la Junta de Directores de TKO, una movida que emocionó a los fanáticos y solidificó aún más su legado en la industria de la lucha libre profesional. Como parte de esta movida, Rock se insertó en el evento estelar de WrestleMania 40 ante Roman Reigns. Sin embargo, un grupo más dedicado que las Lisharangers lloró tanto que tuvieron que poner a Cody Rhodes y sacar a Rock de la lucha. El evento estelar más grande de todos los tiempos de convierte en comida recalentada de anoche. Sabe bueno igual, pero no es comida fresca.

Uno de los momentos más memorables de la carrera de The Rock en la WWE fue su lucha legendaria en WrestleMania 18 contra el icónico Hulk Hogan. El enfrentamiento entre estas dos leyendas fue una batalla épica que dejó una huella indeleble en la historia de la lucha libre. Este es el “feeling” que me daba Rock vs Reigns. Pero ya, suficiente de llorar por nuestro lado.

La relación de The Rock con Roman Reigns ha sido un tema de interés para los fanáticos. Su conexión familiar y rivalidad familiar ha sido coqueteada por años. Mucho antes de que llegara Cody Rhodes. The Rock ha acumulado una impresionante lista de logros en la WWE, incluyendo múltiples campeonatos mundiales y eventos estelares en WrestleMania. Aún en 2024 con un público completamente nuevo, Rocky sigue estableciéndose como una fuerza dominante en el micrófono. Mano, hizo una promo de 20 minutos en donde enterró a media humanidad, y hasta el perro de Cody se llevó lo suyo. Su influencia en las redes sociales es igualmente asombrosa, con millones… Y MILLONES!!!! De fanáticos de The Rock, que siguen sus pasos y lo respaldan en cada faceta de su carrera.

Además de su éxito en la lucha libre, The Rock ha dejado una marca indeleble en la industria del cine con películas como “Rápido y Furioso” (suena horrible traducido, lo sé, lo hice por el cringe), “Jumanji”, “San Andrés”, Black Ad… En fin, todos tenemos un “fluke” en la vida, pero logró consolidándose como uno de los actores más taquilleros y carismáticos en la historia de Hollywood. Su transición exitosa de la WWE al mundo del entretenimiento ha inspirado a muchos y ha solidificado su estatus como un verdadero ícono global. Primero vino Rock para poder llegar Cena y Batista.

En resumen, el viaje de The Rock desde la WWE hasta la cima de Hollywood es una historia de determinación, carisma y talento sin igual. Su legado perdurará como un testimonio del impacto duradero que puede tener un atleta y artista excepcional en múltiples industrias, estableciéndose como un faro de inspiración para generaciones presentes y futuras. Nos vemos. ¿Se me queda algo? ¡La lucha! ¡Puñe (multa evitada) el título del artículo!

Pues como The Rock no pudo luchar contra su primo uno a uno por el título como originalmente accedido, quiere partirle la cara al llorón. Como Rock tiene a Reigns y un corillo de samoanos bien violentos, el llorón busco ayuda de su eterno nemesis, Marco Antonio Solis. ¿No es Marco Antonio Solis? ¡Seth ‘Freaking’ Rollins llegó al auxilio de Cody Rhodes! Hasta le hizo frente a The Rock luego de que le dio un bofetón a Cody Rhodes. Hablando de dar galletas, Cody se la devolvió anoche en SmackDown luego de que The Rock los retara a una lucha en parejas en WrestleMania.

Ahora ya es oficial. The Great One, The Brahma Bull, The jabroni beating, pie eating, trail-blazin’, eyebrow raisin’, all around, smack it down People’s Champ, The Rock, se une a su primo, el Campeón Universal Unificado de la WWE, la Cara de la industria de la lucha libre, Roman Reigns, acompañados del Integrante del Salón de la Fama de la WWE (ya estará exaltado para ese día), The GOAT, Paul Heyman, se enfrentan a The American Nightmare, Cody Rhodes, y el Campeón Mundial Peso Completo, Seth “Freakin” Rollins.

Esto será en WrestleMania 40, en directo desde el Lincoln Financial Field en Philadelphia, Pennsylvania, el sábado 6 de abril desde las 7:00pm por Peacock y WWE Network. Pero la cosa no termina ahí, porque al otro día, domingo 7 de abril, a las 7:00pm, por Peacock y WWE Network, en la noche 2 de WrestleMania 40, El Jefe Tribal, Roman Reigns, con Paul Heyman y The Rock en su esquina, se enfrenta a The American Nightmare, Cody Rhodes, por el Campeonato Universal Unificado de la WWE en la revancha más esperada en mucho tiempo. Boletos disponibles en Ticketmaster.com