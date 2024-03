“El peor partido que le he visto”: Marcelo Vega se ensañó con notas 1,0 al mal desempeño de Colo Colo en el Superclásico

La pobre presentación de los jugadores de Colo Colo en el Superclásico de este domingo, donde cayeron derrotados por la cuenta mínima ante la U, no dejó a ningún comentarista deportivo indiferente, y uno de ellos, Marcelo Vega, lapidó al Cacique con bajas notas a las actuaciones de Arturo Vidal, Carlos Palacios y Leonardo Gil.

El Toby participó anoche del programa especial de “Todos somos técnicos”, en TNT Sports, donde aparte de criticar con dureza la mala actuación alba ante los azules -que con el triunfo acabaron una recha de 23 años sin victorias en el recinto de Macul-, le dedicó varios minutos a su tradicional sección de evaluaciones para lapidar a varios astros del Cacique.

Lo más damnificados, los volantes Gil, Vidal y Palacios, y el delantero Cristián Zavala.

La mala evaluación de Arturo Vidal

“No apareció en el primer tiempo, cuando uno más lo necesitaba, cuando no habían espacios y no estaba ese jugador diferente. En el segundo tiempo apareció más, pero en el primero desapareció”, indicó Vega de la presentación de La Joya, quien recibió un 2,0 por parte del exjugador con pasos en el Cacique y la U.

Otra de los grandes damnificados por la dura evaluación de Vega fue el delantero Zavala, quien recibió un concluyente 1,5 por su desempeño en el Superclásico.

Marcelo Vega calificó a Arturo Vidal entre los jugadores de Colo Colo más bajos en el Superclásico ante la U. Fuente: Captura de pantalla del programa "Todos somos técnicos", del canal TNT Sports.

“Tampoco apareció. Uno de los que tanto uno esperaba. No tuvo espacios, no encaró y eso es lo que uno espera. Yo esperaba mucho más de él y lo terminan sacando”, señaló el comentarista, quien incluso puso en duda su reciente convocatoria a la selección chilena. “Y estaba Ricardo Gareca en el Monumental”, dijo.

Quien más decepcionó a Vega fue el chileno-argentino Gil, a juicio del rostro de TNT, uno que jugó “el peor partido que le he visto (en el fútbol chileno)”.

“Yo no sé si está lesionado o qué, pero algo tiene. No jugó bien”, señaló Vega, quien no olvidó el pobre desempeño de Arturo Vidal, a quien calificó con una nota 3,0.

“Yo creo que no jugó prácticamente en el primer tiempo, algo tiene”, finalizó.