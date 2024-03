“¿No lo querían en una pierna?”: Guarello repasó a Vidal y Colo Colo en el Superclásico y aseguró que los “hue*** jugaron como la callampa”

Juan Cristóbal Guarello defenestró el nivel que mostró Colo Colo y Arturo Vidal en el Superclásico ante la U, partido que los albos perdieron este domingo después de 23 años en el estadio Monumental por 1-0, y en el que los futbolistas albos, en palabras del periodista deportivo, habrían “jugado como la callampa”.

Con su habitual mirada crítica al fútbol nacional, Guarello inició anoche su programa “La hora de King Kong”, en su canal Youtube, asegurando que el clásico entre albos y azules fue uno más de los pésimos encuentros que ambos equipos han disputado en los últimos años (“en varios empates a cero ya he visto este partido”), y que en esta oportunidad acabó con victoria azul, ya que el equipo de Gustavo Álvarez jugó con menos miedo que en anteriores clásicos.

Las críticas a Colo Colo y el King Vidal

“La U jugó mal, pero tuvo la capacidad para ganarlo. Colo Colo fue un desastre, un desastre completo. Un desastre, muchachos. El partido es difícil de analizar porque futbolísticamente no hay mucho que ver”, indicó el periodista, quien luego de calificar con notas que no superaron el 4,5 para la actuación de cada futbolista albo (en algunos casos, como los de Zavala, Palacios y Vidal, con evaluaciones que fluctuaron entre el 2,5 y 3,0), sinceró que lo hizo porque “los hue*** jugaron como la callampa”.

“No hizo tanto la U por ganarlo como Colo Colo por perderlo. La U hizo un planteamiento inteligente, mandaron a (Israel) Poblete sobre Vidal, mandaron a (Maximiliano) Guerrero sobre (Leonardo) Gil, el equipo no tuvo la salida. (Esteban) Pavez también estuvo muy tapado y Colo Colo nunca le encontró la vuelta”, indicó Guarello, quien al hablar del rendimiento del King aseveró que lo hizo lesionado.

🔵🔴⚽ Quizás no hubo grito de gol en el estadio, pero se celebró en todos lados



El #Superclásico195 fue para la U, gracias a ESTE GOL de Israel Poblete. Así, los azules rompieron 10 años sin ganar ante Colo Colo y 23 sin triunfar en el Monumental. pic.twitter.com/u0J29jQpy1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 11, 2024

“No me nombren al pantuflo teñido, si el pantuflo teñido da vergüenza. ¡No me lo nombren! ¡No lo pongan en este chat! Si este chat nos es pa’ muer..., hoy día estaba viendo a la escudería y ah, que...”, exclamó el periodista, quien aseguró que “nadie se atreve a decir cuál es la verdad de Vidal. Nadie se atreve a decir eso”.

“A ver. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los digo, en castellano? ¿Cómo se los digo? ¿Se acuerdan cuando dijo, y bueno, después George Bush se tuvo que comer las palabras? ‘No more taxes’, no más impuestos; o Milei cuando dice: ‘No hay plata’. Bueno, les voy a decir. Vidal está lesionado. A ver, por ahí si no entendieron, Vidal -’sujeto’- está -’verbo’- lesionado -’predicado’-. Está lesionado. Vidal no puede jugar en estas condiciones. ¡Vidal está lesionado y lo hacen jugar lesionado! o él se hace jugar lesionado”, reclamó el rostro de Canal 13.