“Va a quedar fuera de la Copa Libertadores”: Patricio Yáñez enciende las alertas en Colo Colo por histórica derrota en el Superclásico

Patricio Yáñez encendió las alertas de un posible fracaso de Colo Colo en Copa Libertadores luego del rendimiento mostrado en el Superclásico, donde aparte de caer históricamente ante la U en el estadio Monumental tras 23 años (1-0), los jugadores albos tuvieron una desastrosa presentación ante los universitarios.

El exfutbolista hizo un duro análisis en radio Agricultura al rendimiento de los jugadores albos, a quienes acusó de haber tenido “miedo escénico” frente al encuentro clásico.

Las dudas de Yáñez en Colo Colo

“Colo Colo tuvo miedo escénico, no le pudo ganar al peso del partido y mucho menos ganarle a la U”, afirmó Yáñez, quien incluso fue más allá, y ya con la derrota consumada, apuntó a las posibilidades que el Cacique tiene de quedar fuera de la competencia de clubes sudamericanos.

“Este Colo Colo, de no modificar en 72 horas (recibe el próximo miércoles a Sportivo Trinidense en el Monumental luego de haber empatado 1-1 en la ida), va a quedar fuera de la Copa Libertadores. ¡Fuera!”, auguró.

Luego de 23 años, la U pudo vencer a Colo Colo en el estadio Monumental. Fuente: TwitterX @ColoColo.

“Y ese equipo discreto (Trinidense), con muchos jugadores que respondían en el aspecto físico (en el primer partido ante los albos), lo pueden dejar en el camino (a Colo Colo)”, dijo Yáñez, recordando incluso que este fin de semana el club paraguayo empató con Olimpia por el torneo local.

“No hubo pasada por los costados, cerró bien ahí la U, y después ellos doblaban (las marcas). Todos bajaban, todos colaboraban, todos ocupaban los espacios para atacar, para recibir y también para defender”, destacó Yáñez del cuadro azul, que con ese juego anuló a un pobre cuadro albo.

“Muy poco lo de Palacios, poquito lo de él, prácticamente en la primera mitad no intervino. Vidal sin ritmo de partido, se puede decir que intenta, corre, trata de participar, pero no le alcanza; y luego esto de Bolados, Zavala y Carlos Palacios que no te alcanzan porque pocas veces se juntaron”, agregó a su lapidario análisis el comentarista.