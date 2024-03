“Estamos tan dolidos como ustedes”: Zampedri realiza triste publicación en redes sociales para reconocer la crisis de la UC a hinchas cruzados

Fernando Zampedri realizó una sentida publicación en sus redes sociales a los hinchas de Universidad Católica, a quienes reconoció que el club cruzado está en crisis deportiva y les pidió disculpas por un nuevo revés en el torneo nacional.

Eliminados hace algunos días de la Copa Sudamericana -ante Coquimbo Unido-, los jugadores de la UC recibieron un nuevo golpe anoche en el estadio Santa Laura luego de ser goleados por Everton, que con goles de Tomás Asta-Buruaga (16′), Braian Martínez (21′), Federico Martínez (59′) y Benjamín Berríos (78′) se impuso 4-2 al cuadro estudiantil (tantos de Alexander Aravena, a los 13′; y Nicolás Castillo, a los 96′) en el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

La “vergüenza” de Zampedri con hinchas de la UC

Fue en su cuenta de Instagram donde el goleador cruzado reafirmó el sentir que ya en declaraciones post-partido había deslizado. Una gran “vergüenza” por el pobre rendimiento ofrecido esta temporada.

“Así como es lindo dar la cara en las buenas y publicar la foto contentos, hay que saber reconocer cuando las cosas van mal”, escribió Zampedri, que acompañó su publicación en la red social de una fotografía del equipo que ayer enfrentó a los viñamarinos.

Zampedri fue de los pocos que dio declaraciones tras la nueva derrota de la UC. Fuente: TwitterX @Cruzados.

“Hoy quiero pedirle disculpas al hincha cruzado por lo demostrado en cancha. Este no es el camino ni la forma en que queremos representarlos. Así como lo bueno no dura para siempre sé que lo malo tampoco, y no queda más que levantar cabeza y en silencio trabajar para que sean los resultados los que hagan el ruido”, agregó.

“Gracias por el apoyo incondicional a los que siempre están, a todos los que estuvieron en la cancha apoyando. A pesar de todo, créanme que estamos tan dolidos como ustedes, pero no derrotados. De esta vamos a salir todos juntos”, finalizó el delantero argentino, quien tras la derrota enfrentó a los medios deportivos para reconocer estar “golpeados” y tristes por el despido de su exentrenador, Nicolás Núñez.

La publicación de Fernando Zampedri en sus redes sociales tras la derrota de la UC ante Everton por 4-2. Fuente: Instagram @ferzampedri_20.

“Como grupo le pedimos disculpas a Nicolás Núñez, nos entregó todo, le pusimos energía y ganas y no pudimos sostenerlo. No pudimos entregar lo que él pedía. Disculpas para él y a la gente”, señaló.

“Es durísimo, no estamos pasando por un buen momento, no encontramos el juego. Encontramos el primer gol, no lo pudimos sostener. Estamos golpeados y dolidos por el momento que estamos atravesando. Pedirle una gran disculpa a la gente, nos avergüenza representar a Católica de esta manera. Nos queda agachar la cabeza y seguir entrenando para levantar este momento”, indicó el ariete transandino, quien insistió en que “la gente (de la UC) no se merece esto”.