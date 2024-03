“El hincha chileno olvida rápido”: Johnny Herrera sale en defensa de Vidal y apunta a Almirón y Colo Colo por no cuidarlo de su lesión

Johnny Herrera no quedó indiferente al bajo rendimiento de Arturo Vidal en la derrota de Colo Colo en el Superclásico, sin embargo, no lo hizo para criticar al King por sus burlas de redes sociales a los hinchas de la U y el histórico triunfo azul, sino que para cuestionar al entrenador Jorge Almirón y al club albo por no cuidarlo de sus lesiones.

El exarquero de la U expuso en su tribuna de panelista del programa “Todos somos técnicos” que respecto de Vidal “hay varios problemas en cuanto al entorno” del futbolista albo.

La defensa de Herrera a Arturo Vidal

“Me da lata porque compartimos mucho en la selección. Siempre lo he dicho, que estando bien es el corazón de la selección. Si él no se quiere dar cuenta que no está bien y más encima tiene un entrenador que no es capaz de poner jugadores en mejores condiciones, de un jugador que viene saliendo de una operación de cuatro o cinco meses, saliendo de una lesión muscular de dos semanas”, apuntó el comentarista deportivo.

“Uno pierde musculatura, más a la edad que tiene, cuesta el doble recuperar. Cuando viene saliendo de una operación de rodilla de cuatro meses, más la lesión isquiotibial, que no puedes hacer fortalecimiento (muscular), no puede (jugar) porque no tiene una rodilla en condiciones”, señaló.

Recomendados

“Más en el puesto donde juega y cómo jugaba, que era puro sacrificio y ganaba todas las (pelotas) divididas, pero en el clásico perdió 21 pelotas y eso era impensado con su técnica su pegada”, analizó.

“Si él no se da cuenta, o su entrenador, que no está bien, se hace un daño a él mismo. Regala el prestigio por todo lo que construyó durante tanto tiempo, que cuesta tan poco tirarlo a la basura”, alertó.

“El hincha chileno olvida rápido. Además, los problemas que tiene en redes sociales, que te desgasta, hace un daño grande y de rebote le hace daño a Colo Colo”, finalizó.