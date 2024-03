Futbolista le pidió matrimonio a su novio en el estadio de su equipo: “Gracias Adelaide United Football Club por ayudar a preparar la sorpresa”

Joshua Cavallo fue un hombre que pasó a la historia el año 2021, porque se transformó en el primer futbolista activo, que dio a conocer que era homosexual. Y ahora el australiano dio otro paso y le pidió matrimonio a su novio en la cancha del estadio de su club.

El jugador compartió en sus redes sociales las fotografías del importante momento, de cuando de rodillas le pidió a su pareja que fuera su esposo y el sí de éste.

El joven de 24 años subió las fotografías con este mensaje: ”Comenzando este año con mi prometido”.

“Gracias Adelaide United Football Club por ayudar a preparar esta sorpresa. Su apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me proporcionaste un espacio seguro en el fútbol, espacio que ni en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento tan especial en el terreno de juego, donde todo empezó”, agregó.

Contó su verdad

En el año 2021, el futbolista reveló que era homosexual. “Hay algo que quiero compartir: soy futbolista y soy gay”. “Ha sido un viaje largo para llegar a este punto, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. Crecer siendo gay y jugando al futbol eran simplemente dos mundos que no se habían cruzado antes”, dijo Josh Cavallo en un video publicado.

El futbolista confesó que llevaba años luchando con este tema, por lo que se sintió tranquilo al por fin declararse abiertamente gay por lo que espera que su historia sea un parteaguas en dicho deporte.

“Quiero demostrar que todo el mundo es bienvenido en el futbol y merecen ser ellos mismos, desea ayudar a otros jugadores en mi situación, que no se sientan solos”, añadió.