Gerente de Betplay habla por primera vez de los arreglos de partidos en el fútbol colombiano

“Los únicos que pierden dinero cuando hay amaño de partidos somos nosotros”, aseguró Germán Segura, gerente general de Corredor Empresarial, empresa propietaria de la marca Betplay, el principal patrocinador del fútbol profesional colombiano, en entrevista con Alejandro Pino Calad. Segura puso la cara ante la ola de denuncias y señalamientos sobre arreglos de partidos en los partidos de Dimayor, y aseguró que su marca es la principal perjudicada.

“Quiero ver una reacción por parte de ellos (dirigentes) o una explicación para ver qué está pasando alrededor y qué acciones se van a tomar, porque de todas maneras nosotros tenemos una imagen y tenemos una un nombre que cuidar”, dijo Germán Segura, quien explicó que las apuestas ilegales perjudican al país pues no pagan impuestos, y además dejó claro los mecanismos de control que tiene Betplay para evitar que jugadores o árbitros arreglen partidos beneficiándose de las plataformas legales.

Hay denuncias sobre apuestas ilegales en el fútbol profesional colombiano, en el cual Betplay es el principal patrocinador. ¿Qué posición tiene al respecto?

Se habla en todos los medios y en muchas partes de lo que pasa alrededor de las apuestas, pero nunca se habla con la gente que involucra las apuestas, esta industria que ha crecido los últimos años y desde 2016, que Coljuegos aprobó la reglamentación para poder expedir licencias. Hoy en día somos más de 16 casas de apuestas. Acá, primero, no va a llegar un jugador que dice: apuesto $100 millones, porque de entrada no se permite ese tipo de apuestas. Segundo, yo no llego con nombre ficticio porque tiene que ser verificado el nombre y autenticidad de la persona. Y tercero, nosotros lo que hacemos es controlar el tipo de apuestas. Nosotros no controlamos los resultados, pero sí controlamos las apuestas que se nos hacen: una apuesta en un monto grande, en una persona que no tiene una trayectoria con nosotros, pues es rechazada automáticamente. Lo que hacemos es verificar la autenticidad y verificar la cantidad de la apuesta y garantizarle al Estado que estamos actuando con transparencia.

Pero cada vez que hay un escándalo, inevitablemente los señalan a ustedes. Siempre el muerto público es Betplay. ¿Como reciben toda esa carga que les tiran en cada fecha?

Complicado porque en nuestro socios, sobre todo cuando nos montamos en el tema de los patrocinios desde Betplay, tenemos empresas que representan cada una de las regiones de Colombia, porque los accionistas querían tener a su equipo representado. Con Betplay logramos hacer un acuerdo con la Dimayor para poder tener el patrocinio pero no va más allá de sentarnos en una mesa y comprar lo que se llaman activos de patrocinio: una valla, la camiseta, un post en las redes sociales, unas boletas, una serie de activos que hasta ahí nomás. Más allá de eso no tenemos ningún contacto con la Dimayor, entonces nosotros no sabemos ni siquiera quién está detrás de los que organizan el arbitraje. Nosotros no tenemos nada que ver en la logística del calendario, ni del arbitraje, ni sabemos nada, ni nos tienen por qué contar porque es algo interno, ni tampoco vamos a preguntar el día de mañana. A mí me tienen que cumplir con mis activos, con que yo aparezca en televisión, con mi aviso, con la marca de nosotros. Hasta ahí llega nuestra relación comercial con ellos. Obviamente nuestra marca es la que representa en este momento el campeonato; por lo tanto, también hemos hablado con ellos. Quiero ver una reacción por parte de ellos (dirigentes) o una explicación para ver qué está pasando alrededor y qué acciones se van a tomar, porque de todas maneras nosotros tenemos una imagen y tenemos una un nombre que cuidar.

Hay una idea de que las casas de apuestas en el fútbol están acabando con el fútbol. ¿Cuáles son los beneficios de las apuestas legales?

A partir de la pandemia, nosotros pasamos a ser una ayuda muy importante para los equipos de fútbol. Cuando uno conoce la realidad de las finanzas de los equipos de fútbol, uno dice, venga, ellos en verdad necesitan de los patrocinios para sobrevivir. Muchos equipos necesitan de esos patrocinios y nosotros los hemos vinculado, no solo a nivel de la Liga, también tenemos patrocinios de la B, de algunos campeonatos que hacen a nivel regional, tenemos futsal, tenemos del Olaya, del fútbol aficionado... A uno le preguntan, ¿y por qué una casa de apuestas patrocinando el fútbol? Yo les pregunto: ¿y por qué no? De pronto más fácil irnos a tener varios activos y varios patrocinios donde nosotros no tuviéramos que ver con eso. Pero es la forma más fácil de llegarle a la gente: por medio del fútbol. El fútbol para nosotros a nivel mundial representa el 70% de las apuestas. Entonces pues yo a donde quiero enfocarme y tener mi visibilidad es a través del fútbol. No lo voy a hacer a través del del golf, cuando el fútbol es el que la gente lo está mirando. También hay que resaltar que no significa que la mayoría de apuestas están todas enfocadas en la Liga Betplay. Traemos gente del fútbol por medio de la Liga Betplay para que apuesten en todas las ligas a nivel mundial. Eso es lo que nos interesa.

Hay una serie de denuncias sobre jugadores o árbitros que recurren a un tercero para utilizar las plataformas legales en donde ellos no pueden apostar, por estar inscritos. ¿Qué posibilidades hay de controlar eso?

Los únicos que pierden dinero cuando hay amaño de partidos somos nosotros, porque si hay un amaño de partido para favorecer un marcador, los únicos que pagan acá dinero somos nosotros, entonces aquí los afectados somos nosotros. En el tema de estos pequeños jugadores que de pronto pueden hacer un pacto, digamos, para tener algún resultado, nosotros tenemos que controlar primero que no pase nada en el juego, que si pasó algo levantemos la mano. Nosotros tenemos agencias internacionales que levantan la mano cuando hay algún aspecto de amaño de partidos. Yo sé que hay unas investigaciones en curso. Me reuniré con Fernando Jaramillo dentro de pocos días y me va a comentar muchos más temas, pero lo importante es que la parte probatoria no es tan fácil como parece, porque quiera o no quiera, también hay errores y podemos confundir error con amaño. Ahora, eso de utilizar un jugador de una cuenta anónima para apostar, pues los estudios nos permiten ir analizando si eso se sale fuera de lo normal: ¡Qué casualidad! Nunca me apuestan y de pronto en el partido me la apostaba a los tiros de esquina 5 millones de pesos. Entonces se levantan alertas: validación de identidad, qué relación puede tener con los jugadores, de qué departamento es, revisamos la jugada…

Se hacen muchas apuestas en plataformas que no son las reglamentadas por Coljuegos. ¿Cómo controlar eso?

Todas las casas de apuestas que existen en Colombia legalmente hemos levantado la mano. Nosotros podemos encontrar increíblemente por ahí unas 50, 100 casas de apuestas donde la gente puede ir a depositar en un banco y apostar. No sé quién le responde a ellos por lo que les paguen los premios ni nada por el estilo, pero lo hacen a través de eso. Coljuegos ha bloqueado más de 2000 páginas en los últimos años, pero siguen existiendo, en la calle se puede llegar a encontrar apuestas, inclusive ponen el nombre Betplay y es otra plataforma, y le firmas un papelito y la gente apuesta. Nosotros como Betplay dejamos al país el año pasado solamente más de 350 mil millones de pesos de aportes a la salud, y lo que está pasando con estas casas de apuestas es que no están aportando en impuestos lo que aportamos nosotros. Y pues yo creo que la ilegalidad no le conviene a nadie. Queremos que se combata la ilegalidad desde el nivel bancario, sobre todo, porque ¿cómo es que las empresas extranjeras sacan el dinero? Pues a través del sistema financiero, para llevársela afuera. El país como tal está dejando de recibir mucho dinero por parte de los impuestos que debería pagar.

¿Cuál es su principal interés a la hora de sentarse con Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor?

Yo lo que quiero es que me actualice qué está pasando, conocer el plan de acción de ellos también y ver nosotros cómo entramos ahí. La verdad es que queremos estar, estamos inquietos. Yo hablé con él, me dijo que claro que tenía toda la razón y que nos íbamos a sentar a hablar del tema. Y lo que quiero saber es exactamente que si se esté avanzando, primero que todo, y qué pasos hay para seguir al respecto. Porque la inquietud de todos es lo mismo: nosotros estamos invirtiendo un dinero por una liga y también obviamente no queremos que vinculen el nombre de la Liga Betplay a cosas malas que estén pasando en el mundo.