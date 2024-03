“De lo único que se preocupan...”: Arturo Vidal lanzó flor de comentario tras clasificación de Colo Colo en Copa Liberadores

Colo Colo consiguió la anhelada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras triunfar en el partido en contra de Sportivo Trinidense, en donde se impusieron con un 2-1 (3-2 en el global) ante más de 30 mil personas en el Estadio Monumental. En este contexto, es donde Arturo Vidal lanzó un inesperado comentario luego de coronarse ganador.

“Cuando llegué lo dije y ahora dimos el primer paso, clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores”, sostuvo de entrada el futbolista, según consignó La Cuarta.

Eso sí, enfatizó que “queda mucho, pero creo que este es un gran paso que nos va ayudar mucho a lo que queremos. Este año queremos pelear por todo y creo que era muy importante clasificar a la Copa Libertadores”.

“Jugamos con equipos muy duros y lo pudimos lograr. Es por eso que creo que esto es muy importante para lo que viene. Ahora preocuparse del campeonato, celebrar hoy y ya mañana preocuparse de lo que viene. Realmente este triunfo nos hará crecer mucho”, agregó.

Las críticas por perder el superclásico

En ese momento, Vidal aprovechó y realizó un fuerte descargo por las críticas que recibió el Albo por la derrota en el pasado superclásico en contra de la Universidad de Chile.

“Ojalá ustedes (los periodistas) se preocuparan del físico de los jugadores. De lo único que se preocupan es de mis redes sociales”, arremetió el jugador.

Posteriormente, se refirió a su estado actual, tanto físico como mental: “Estoy bien. Claramente es difícil después de 5 meses tener tantos partidos. He tratado de parar algunos e irme acomodando, pero siempre complicado. Nunca uno después de tanto tiempo puede jugar al 100%”, aclaró.

“Claramente trato de apoyar y en los minutos que me da el profe, tratar de poner la experiencia y mantener la calma. Todavía no estoy al 100%, pero con el correr de los partidos me voy a sentir mejor (…) tenemos dos semanas después del duelo de este finde para poder descansar, arreglar la musculatura y después no parar más hasta fin de año”, cerró.