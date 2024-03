“Me pareció vergonzoso”: Rodrigo Sepúlveda valoró clasificación copera de Colo Colo pero quedó indignado con el VAR

Rodrigo Sepúlveda realizó duras críticas en sus redes sociales al desempeño del VAR en el duelo que anoche le dio la clasificación a la fase grupal de Copa Libertadores a Colo Colo.

Pese a que valoró el logro deportivo del Cacique, que anoche se impuso por 2-1 a Sportivo Trinidense en el estadio Monumental, y pidió nuevamente la titularidad del centrodelantero paraguayo Guillermo Paiva (de buen rendimiento anoche los minutos que jugó en Macul), el rostro de Mega no dejó pasar la ocasión para defenestrar el desempeño del VAR, que en dos jugadas conflictivas anuló goles a Cristián Zavala y Marcos Bolados por cuestionables posiciones de adelanto de ambos futbolistas.

La furia de Rodrigo Sepúlveda con el VAR

“Ahora me quiero poner un poquito más serio y más brusco en lo que les voy a decir. Lo del VAR hoy día (ayer) me pareció vergonzoso. Y se los digo con todo el dolor que uno puede entender que la tecnología ayuda y mucho. En muchos momentos, ayuda la tecnología”, inició el periodista, quien en su canal de Youtube realizó un duro análisis en contra del criterio del cuerpo arbitral.

“Tú no puedes. ¡No puedes, no puedes! Por una cosa de criterio futbolístico, anular dos goles para Colo Colo. Esto se los hubiera dicho igual si es para Sportivo Trinidense, lo mismo. No puedes anular dos goles para Colo Colo donde las caderas, donde la punta de los pies están en la misma línea. Yo no puedo creer lo desastroso que fueron hoy día (ayer)”, reclamó.

“No, que hay un poquito del dedo; no, que el pelo; no, que la mano. Por una mano no vai (sic) a hacer un gol. Estar fuera de juego, adelantado por una mano no existe. ¡No existe eso! Lo del VAR hoy día (ayer), me van a perdonar, fue vergonzoso. Un desastre. Revisen los goles”, prosiguió el indignado periodista.

“Yo tengo anotado acá. Y cuando en el minuto 55, el gol de Zavala, la acción de (Alan) Saldivia, de (Leonardo) Gil, muy buen gol. Fuera de juego por el VAR. Cuando yo lo veo, y empiezan a tirar una línea azul, después tiran una línea roja, después tratan de tirar una línea roja pa’ ver si hay algún pie adelantado, algo aquí, o sea. ¡Las dos caderas iguales, en la misma posición! El tronco en la misma posición. ¡Una vergüenza! ¿Dónde queda el criterio futbolístico, hue***? Porque son milímetros, milímetros de fuera de juego de algún jugador, un desastre”, acusó.

“Después, minuto 97. La jugada de (Carlos) Palacios, (Vicente) Pizarro y el gol de Bolados. Minuto 97, otra vez fuera de juego, y para mí no hay fuera de juego. El VAR es muy útil cuando se usa bien, y cuando hay criterio futbolístico. Lo de hoy (ayer) realmente fue increíble”, finalizó.