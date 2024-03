Messi se lesionó, los partidos que se perderá el campeón del mundo

El Inter de Miami y la Selección de Argentina tuvieron un enorme susto después que su gran figura, Lionel Messi, presentase una lesión que lo alejará temporalmente de las canchas.

El argentino fue decisivo en su último cotejo contra Nashville. Las ‘Garzas’ se impusieron 3-1, donde un doblete de “La Pulga” fue primordial.

Lionel Messi está lesionado Getty imágenes (Megan Briggs/Getty Images)

Lesión

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”, explicó Gerardo Martino tras la Vuelta de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

Debido a este problema, Messi no estará disponible para el juego de la MLS frente a DC United de este sábado 16 de marzo. Tata Martino quiere que Messi se lleve con calma su recuperación: por ello, su participación en el siguiente juego en Estados Unidos e incluso los Cuartos de Final de la Concachampions están en riesgo.

“No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo él evoluciona. No se trata de remplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos”, explicó

Copa América

Pese a esta reciente lesión, el albiceleste estará presente en la Copa América aunque a falta de tres meses se priorizará su cuidado para que llegue en optimas condiciones para que los vigentes campeones alcancen la segunda consecutiva.