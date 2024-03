LeBron James debuta con un podcast y promete ir contra “la cultura de internet y los clicks”

LeBron James se suma a la gran tendencia de los deportistas de Estados Unidos y, al igual que otras estrellas como Tom Brady y Travis Kelce, tendrá su propio programa de podcast, que hará junto a J.J. Redick, el ex jugador de la NBA con paso en equipos como Magic y Clippers y que ahora es comentarista para ESPN.

El nombre del programa es “Mind The Game” y “el objetivo es que sea una conversación libre sobre el básquetbol”, dijo Redick al sitio deportivo The Athletic.

LeBron quiere alejarse de la “cultura de internet”

El show sería semanal y estará disponible en YouTube y en otras plataformas.

A través de un comunicado con The Athletic, LeBron James dijo que “estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho para innovar en el periodismo deportivo. Cuando me meto en un proyecto, lo único que pienso es si a mis amigos y a mí nos gustaría mirarlo. Este es el caso con ‘Mind The Game’. No es necesario que todo sea hecho para la cultura de internet y los clicks”.

Maverick Carter, el socio de LeBron en Uninterrupted, una de las productoras del programa, profundizó en el estilo que tendrá el programa: “Es como dos sommeliers conversando sobre el vino, no necesariamente discutiendo si me gusta el borgoña o el burdeos”.

De hecho, en el primer video que subió LeBron a sus redes sociales, se ve un estudio muy simple y una mesa con dos botellas de vino...

James espera a su hijo antes de retirarse

Redick y James tienen 39 años, pero el primero se retiró hace tres temporadas y el segundo se mantiene activo con los Lakers. Pero el equipo de Los Ángeles no lo pasa bien y marcha noveno en la Conferencia Oeste: por ahora entraría a la ronda previa de los playoffs.

LeBron no tiene planes de retirarse todavía, ya que sueña con jugar una temporada al menos junto a su hijo Bronny, quien está en USC y podría ir al próximo Draft de la NBA.