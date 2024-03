“Prefiero verlo así”: juvenil de Coquimbo fracturado tras rodillazo de Falcón no cree que defensor albo “fuera directo a pegarme”

Fue una de las jugadas más comentadas de la pasada fecha del Campeonato Nacional, el rodillazo del zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón que mandó fuera del campo de juego al juvenil defensor de Coquimbo Unido, Dixon Pereira.

Una violenta entrada del uruguayo, que si bien dejó al joven de 17 años -que debutó profesionalmente en dicho partido- fuera de los campos de juego por tres meses, no provocó el reclamo de Pereira.

El momento en que Falcón impacta con su rodilla izquierda las costillas de Dixon Pereira. Fuente: Captura de pantalla de la transmisión del partido Coquimbo Unido-Colo Colo, el pasado domingo, en el canal TNT Sports.

La fractura de Dixon ante Colo Colo

“A pesar de todo lo que pasó, estoy más que agradecido de la oportunidad que me brindaron y darle las gracias a todos los que me envían mensajitos. Vamos nomás que esto continúa”, escribió en su cuenta de Instagram una vez que fue atendido en el centro asistencial donde debió ser trasladado de urgencia.

Ya más tranquilo, y con varias horas de atención médica de parte de los especialistas, el defensor nortino puso paños fríos a la supuesta mala intención del zaguero uruguayo.

“Me doy vuelta y él ya estaba arriba mío. Yo siento que fue una jugada de fútbol. Nunca pensaría que él fue directo a pegarme. Prefiero verlo así”, señaló Dixon en chile.as.com.

“En el momento estaba bastante mal y me costaba mucho mantener la calma, ya que no podía respirar bien. Una vez hospitalizado se ha ido disminuyendo el dolor y me he sentido bastante mejor”, remarcó el futbolista de Coquimbo, cuyo reciente parte médico confirmó “un neumotórax secundario a traumatismo directo, una doble fractura costal simple, de cuarto y quinto arco costal y una contusión pulmonar”.

“Se trata de un cuadro que si no se diagnostica y progresa puede tener alto impacto en la salud, pero como se diagnosticó y se trató de forma precoz, la verdad es que la enfermedad ya está controlada, así que ya no progresa más”, informó el doctor del club pirata, Rodrigo Araya, quien ratificó el periodo de más de 90 días para su recuperación.