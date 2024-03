Joven hincha de Cobreloa quedó parapléjica tras ser aplastada por pantalla gigante en estadio

La vida de Dahely Escobar dio un vuelco trágico el 15 de octubre de 2023. La joven era uno de los miles de hinchas de Cobresal que festejaba el ascenso de los loínos a Primera División en el Estadio Zorros del Desierto, cuando una pantalla gigante cayó sobre la galería del recinto, en la cual disfrutaban de la transmisión del duelo de su equipo con Rangers de Talca.

Daheli recibió todo el impacto de la estructura provocando lesiones graves en su cabeza y columna. Debió ser internada de urgencia, pero las secuelas fueron irreversibles. Luego de ser atendida en Santiago, al cabo de cinco meses Escobar volvió a Calama en silla de ruedas, parapléjica.

“Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento, estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente porque no puedo estar sentada sola. El proceso va a ser muy largo”, señaló la joven a Soy Calama.

En este sentido, denunció que “lo que provocaron en mí (el municipio de Calama, organizador del evento de ese día) fue muy fuerte, me dejaron desde cero”.

Apoyo parcial de municipio de Calama

En la misma conversación con el medio local, objetó a la Municipalidad de Calama, dado que, aunque financió los gastos de atención médica, suspendieron la ayuda para una serie de necesidades derivadas del accidente.

“No ha habido nada, cero pesos. No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida”, precisó.

Es más, dejó constancia de que “me habían hecho la promesa de que me iban a ayudar a remodelar la casa para llegar a mi hogar. Pero no lo hicieron, esa ayuda no se hizo y ahora estoy en la casa de un conocido, porque la mía no está en óptimas condiciones para quedarme ahí”.

La joven no guardó silencio frente a lo ocurrido y exigió justicia, argumentando que “lo que me pasó no es para menos. Dependo mil por ciento de muchas personas (...) Me arruinaron la vida y necesito que se haga justicia”.